減肥藥衝擊食品股價 分析師認為反應過度

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諾和諾德的減肥神藥Wegovy一夕爆紅，卻反讓食品股價大幅受壓，主要是該藥物抑制民眾食慾、導致食品支出出現減少。不過分析師認為，減肥藥對食品市場而言是商機而非危機，近期股價重挫應是反應過度。

繼諾和諾德減肥藥物Wegovy在美推出大獲成功後，它還陸續在挪威、丹麥與德國等歐洲國家上市，引發食品與零售業者擔心銷售恐將受到衝擊。

該憂慮其來有自，美國零售巨擘沃爾瑪本月稍早曾提出預警，聲稱民眾在服用Wegovy後、食慾出現降低，導致食品銷售也出現下滑。沃瑪爾說法一出，立即引發食品股價重挫，當中涵蓋全球最大食品公司雀巢。

不過Aviva資產配置經理人薩丹哈（Richard Saldanha）認為，市場反應似乎有點過度，因為長期消費習慣不會如此輕易出現改變。EY美國產業市場領導者的烏拉（Arda Ural）也指出，市場一開始對新款減肥藥的反應就如同元宇宙初期狂熱，在投資者與企業了解行為改變並非一蹴可及後，熱潮就會開始降溫。

挪威最大退休基金KLP投資部門負責人阿濟茲（Kiran Aziz）聲稱，減肥藥的突破性成功不僅對食品與飲料業者帶來重大改變，其他在減肥產業當中、與健康相關的股價也將受到影響。不過她說受打擊最大的應屬超市業者，因為利潤較低，所以對獲利能力的衝擊也更大。

Mirabaud集團資深投資專家普拉薩德（John Plassard）則說，目前面臨最大危機的業者應是那些只生產「垃圾食品」，或是沒有提供其他健康食品選擇的餐廳連鎖業者。

在泰森食品與Arcos Dorados都有持股的Frank價格基金資產經理人法蘭克（Brian Frank）就表示，為了因應Wegovy帶來的影響，他將尋求對上述股票重新調整投資部位。 Arcos Dorados為麥當勞在拉丁美洲、加勒比海地區的特許營運業者。