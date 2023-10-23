瑞銀：美債義和團重現江湖 債息恐續飆

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被視為全球資產定價之錨的10年期美債殖利率23日再次升破5％大關，引發全球市場風雲再起。瑞銀資產管理公司認為「債券義和團」(bond vigilantes)已重現市場，債券拋售潮預料將持續下去。市場數據情報公司Qontigo則認為，就以往歷史來看，相對當前長期通膨預期，10年期美債殖利率適當水準應落在4.7％到5.1％之間。

10年期美債周一賣壓湧現，推升與債券價格相反的殖利率又一次衝破5％重要關口到5.021％。瑞銀資產管理公司全球主權與外匯部門負責人Kevin Zhao認為，不滿利率持續走高與財政赤字不斷擴大，「債券義和團」(bond vigilantes)已經重出江湖。

「債券義和團」一詞最早是著名投資分析師亞德尼(Edward Yardeni)在1983年提出，意指債券投資人認為貨幣或財政政策不當將促使通膨風險升高時，會透過賣出債券做為抗議手段，希望藉此改變政府財政秩序，但在同時也將導致殖利率狂飆，進而對股市、房市、財政與貨幣政策造成重大衝擊。

美債風暴愈演愈烈，MRB Partners全球策略師柯默（Phillip Colmar）表示美債殖利率恐將進一步攀高、他預測2024年有機會上探5.5％高點。EP財富顧問公司資產配置策略主管菲利浦（Adam Phillips）則提到，美國政府11月可能關門，將是推升殖利率續揚的另一因素。

巴克萊認為，由於10年期美債殖利率仍低於聯準會當前升息周期的預期終端利率，因此殖利率後續仍有上揚空間。

然而Qontigo應用研究部門負責人蘇川（Christoph Schon）日前接受Markets Insider訪問時指出，在1980到1990年代期間，當時10年期美債殖利率約為通膨預期的兩倍。他解釋：「歷史顯示投資者尋求的殖利率應為通膨預期的1.9到2.1倍。現今代表通膨預期的「平衡通膨率」(Break-even Rate)為2.45％，意味美債名目殖利率應介於4.7％到5.1％之間。」

相對其他策略師，蘇川對美債後市看法較為樂觀，他提到除非通膨預期大幅上揚，否則10年期美債殖利率升破5.5％的機率不到1％。