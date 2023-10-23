南投首批青年住宅價格出來了！ 3房每坪20萬有找

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南投市首批青年住宅預計11月底完工，對於年輕人關切的青年住宅價格，縣府23日鬆口表示，預計以銷售時市價約8折公告銷售，3房每坪約19.1萬元，低樓層總價約670萬元起。

南投市青年住宅由縣府自籌7.23億元，分2期預計興建100戶青年住宅，第1期青宅座落於南投市文化路上，共有45戶，包括3房型36戶（約35坪）、4房型9戶（約43坪），每戶都會有汽、機車停車格各1位，預定今年11月27完工。

縣長許淑華上周進行施政報告時宣布青年住宅將完工好消息，今天縣議會上包括議長何勝豐、縣議員簡千翔等人都關心南投縣第一批青年住宅價格及抽籤日期與資格。

對於各界關切的房價問題，南投縣政府建設處鬆口表示，為讓年輕人可以買得起房子，縣長希望以市價8折左右價格出售，目前低樓層3房型價格約670萬元起，每坪價格約19.1萬元。

建設處並說明，首批45戶青年住宅下個月完工後將進行驗收，預計最快明年2月將會公開抽籤，相關申購資格仍還在研議中，但設籍南投縣6個月以上、無自用住宅年輕人是基本條件。

議長何勝豐表示，目前物價飆漲連帶使房價飆升，他擔心未來青宅房價最高可能上看900萬元，對青年朋友來說負擔太沉重，建議縣府應評估以成本價格讓售給在地年輕人，後續的南投青年住宅2期，還有即將興建的草屯、竹山兩地的青宅也都應該比照辦理，這樣才能提高年輕人購屋意願，吸引年輕人返鄉紮根南投發展，也有助於地方經濟發展。