開徵億萬富豪稅 每年可創造2,500億美元稅收

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歐盟稅務觀察（EU Tax Observatory）最新報告指出，全球政府可仿照打擊跨國企業避稅，設置全球最低企業稅率的概念，對億萬富豪制定全球最低稅率，稅率2％每年就能帶來2,500億美元稅收。

歐盟稅務觀察指出，2,500億美元相當於全球2,700位億萬富豪合計將近13兆美元財富的2％。

歐盟稅務觀察在《2024全球逃稅報告》中指出，現階段億萬富豪的個人有效稅率遠遠低於一般納稅人，因為富豪可將財富轉至空殼公司，就能不被課徵所得稅。

億萬富豪在美國的個人稅率將近0.5％，在高稅率的法國甚至低至零。歐盟稅務觀察主管祖克曼（Gabriel Zucman）表示，富豪避稅危及稅務系統永續性。

部分國家財富不平等的情形日益嚴重，要求富豪承擔更多納稅責任的聲浪不斷升溫。在此同時，公共財政越來越難支應人口老化、氣候轉型龐大的融資需求，和疫情期間的債務。

美國總統拜登的2024年預算案，包含對前0.01％富豪課徵25％最低稅率的計畫，但國會忙著處理政府關門威脅和潛在國債上限問題，使得提案遭到擱置。

聯合國際共同推動億萬富豪最低稅率可能費時數年，但歐盟稅務觀察表示，全球政府在結束銀行保密，和打擊跨國企業將獲利轉移至低稅率國家已有成功經驗。

2021年全球140個國家同意設置15％最低企業稅率，限制跨國企業避稅的能力。最低企業稅率預計明年開徵。

祖克曼表示，「許多人認為不可能的事情，現在知道其實可行，下一步就是應用到億萬富豪，不只局限於跨國企業。」

祖克曼指出，在缺乏國際廣泛推動億萬富豪最低稅率下，「有意願的國家聯盟」可以形成單邊領導力。

然而歐盟稅務觀察的報告亦指出，儘管終結銀行保密和企業最低稅率可終止各國稅率競爭，但富豪仍有無數機會可降低稅務負擔。