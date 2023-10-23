多扶假期12／10推出「輪飛漫遊」日本京阪全程無障礙旅遊 即日起開放報名

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創櫃板(7413)的多扶事業旗下多扶假期已成立7年，疫後時代瞄準台灣800億爆炸旅遊商機及3.6兆銀髮族服務規模，今年大舉搶攻日本旅遊市場。將於12月10日推出【輪飛漫遊】金緻關西-京阪情深深經典日本全程無障礙五日行程，是全家三代同行旅遊的最佳選擇，不管是幼兒還是行動不便的長者

，皆能得到多扶管家的細心照顧。多扶假期從心出發設計所有旅遊行程，期望讓全家歡樂在一起，讓照顧者和被照顧者都能同時得到喘息空間。

根據衛福部統計報告指出，2022年全台約有1百萬人領有身心障礙證明，占當年人口的5％，且身障者人口出現中高齡及高齡的老化趨勢；並根據日本政府觀光局（JNTO）統計今年上半年中台灣觀光客突破180萬人，日本觀光廳公布台灣旅客於4月至6月共消費1739億圓（約台幣384億元），為全球訪日旅客中居冠。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》指出，台灣旅客最喜歡去的觀光都市以京都排名第五，因此，多扶假期今年搶攻日本旅遊市場，特別於12月10日將針對銀髮長輩、身障家庭和輪椅朋友推出五天四夜全程無障礙，用高級大型復康巴士漫遊京阪宇奈不可錯過的世界遺產及必去景點，讓全家三代同堂開心遊覽。

多扶假期表示，【輪飛漫遊】金緻關西-京阪情深深經典日本全程無障礙五日行程，可以徜徉於京都滿山楓葉美景中，在道頓堀與固力果先生 (Glico Man) 擊掌、參觀日本最古老寺廟-清水寺的棟梁結構式寺院、欣賞三島由紀夫知名著作金閣寺的湖面倒影、在花見小路祇園尋找日劇「舞伎家的料理人」戲劇場景、在奈良公園與鹿共舞、在抹茶的故鄉宇治尋找日本萬元鈔票上平等院的鳳凰、在伏見稻荷大社參拜千本鳥居、在嵐山渡月橋欣賞清澈的桂川溪流、在嵐山感受竹林小徑的微風吹拂、在世界遺產嵐山天龍寺欣賞日式庭園造景的優美、在南禪寺體驗舊水道的拱橋歷史、在錦市場巡禮京都人的家常料理，並於大阪城公園尋找片片楓葉。

此行程特色還有四夜住宿於京都市中心高級旅館，全程不需移動且安排多款日式精緻料理，如湯豆腐、相撲火鍋、蕎麥麵、燒肉吃到飽等美食，全程無購物，值得一提的是，除了原先安排的領隊和導遊外，還特別指派一名管家全程跟團貼心照護長者的需求。即日起已開放報名，兩人同行可享第二人折價5,000元優惠。詳細資訊可查詢：https://reurl.cc/GK5OXZ 或洽詢：(02)8931-0123。更多多扶假期國內外旅遊資訊，可參考多扶官網：https://www.dfholidays.com/ 或臉書：https://www.facebook.com/DFholidays