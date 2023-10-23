打造智慧科技宅 新型熱水器手機APP一鍵就搞定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著科技發達，只需透過手機下載APP就能一次掌控各個家電開關的「智慧家電」愈來愈普遍，包括冷氣、電風扇、電冰箱、電視、熱水器等，未來的智慧家電還會加入AI人工智慧，讓電器具備自主學習功能，變得更加人性化，使用起來更加直觀，可大幅提升生活便利性。

日前「台北市室內設計裝修同業公會」舉辦盛大年會，現場除了上百位室內設計師與會，並邀來東湧實業公司董事長吳和臻擔任趨勢論壇專題講師，分享該品牌在熱水器研發的設計理念、以及結合IoT（Internet of Things）技術推出全球首創的旗艦型熱水器，提供室內設計師及一般民眾如何做到更有效率的熱水供應設計管理建議。

「台北市室內設計裝修同業公會」理事長戴源昌成功把「數位」概念帶進室內設計領域，與東湧將IoT導入熱水器開發的概念十分契合。戴源昌表示，聽完整場演講，才知道不能等到設計完工才買一台熱水器掛上去，必須在工程之初就必須精算設備用水量及檢討管路，否則業主將會面臨熱水供應不足的窘境。企業界未來也可以利用公會平台講座，多與設計師進行這樣深度的交流。

新上任的理事長謝坤學提到，接下來的使命除了承續前任理事長的理念，由於該品牌在淨零碳排、節能永續發展的努力成果有目共睹，所有產品皆達一級能效，出口歐美環境友善標準。可計畫帶學生至東湧參訪，讓未來都可能成為知名室內設計師的莘莘學子們及早了解業界與市場需求、學習最先進的專業知識，減少學用落差，另外也可利用公會平台多對與有興趣設計師進行交流。

台灣熱水器大廠Dyhot在豪宅、商用熱水器市場經營多年，投入25億研發，且結合市場經驗升級的IoT旗艦系列「全預混瓦斯熱水器」，已開始量產、上市。東湧董事長吳和臻平時樂於與室內設計師經驗交流，此次專題演講中，她補足許多設計師在熱水管線配置上的知識落差，內容深入淺出、精闢專業。

擁有醫學專業背景的吳和臻妙喻，熱水供應猶如家中的血液循環系統，熱水器更如同心臟般重要。她觀察到，台灣大部分建築物在進行熱水管線配置時仍使用4分管，早已不符合喜歡頂置蓮蓬頭、多間廚浴同時使用熱水等需求，將問題歸咎在水壓不足，單靠安裝加壓設備，不僅難以根本解決問題，甚至還有爆管風險。

她分析，永續與淨零碳排的時代已來臨，加上台灣目前仍依賴火力發電，平均每度電的碳排放是歐盟的2至3倍，熱水器本身是高耗能的家電產品，更需考量如何達到節能與使用需求間的平衡，像是32公升智能熱水器結合IoT技術，使用者僅需透過手機APP，便可在任何地方，依個人需求調整攝氏38至60度間的水溫。

吳和臻分享，旗下品牌熱水器中的黑盒子，時刻記錄各種使用數據。現在透過IOT雲端，不但可進行碳足跡分析，如遇設備出狀況，也會透過系統自動產生不同故障代碼出現在手機APP上，協助消費者自行排除簡易障礙，消費者也可選擇一鍵報修，售服人員可以最有效率方式到府維修，更讓售服問題判斷的精準度大大提升。