《產業》Gogoro版圖年底跨足45城市 前進東瀛秀3亮點

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【時報記者葉時安台北報導】Gogoro積極拓展海外市場，今年底服務版圖將涵蓋全球45個城市、支援超過55款電動機車。Gogoro首度前進日本交通展(Japan Mobility Show)，即日起至11月5日於現場展出Gogoro Network電池交換平台、全新上市的Gogoro CrossOver、以及MUJI無印良品聯名車款，並與MIH開放電動汽車聯盟(MIH Consortium)首度展示採用Gogoro智慧電池的Project X三人座概念車。

Gogoro積極拓展海外市場，今年底服務版圖將涵蓋全球45個城市、支援超過55款電動機車。2023日本交通展期間，Gogoro CrossOver、Gogoro x MUJI無印良品聯名車款也首次於海外亮相。Gogoro CrossOver是首款二輪跨界休旅，推出逾百款車色組合的客製化服務。 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款則由國際知名設計大師深澤直人親自配色，掀起無印風美學熱潮，銷量亮眼。

Project X三人座概念車是全球第一款使用Gogoro智慧電池的四輪車輛，由Gogoro攜手MIH打造創新的智慧移動解決方案。Project X概念車採用獨特的固定式充電+可換電設計，用戶可透過Gogoro Network電池交換平台快速補充所需能源，享受靈活便利的都會移動體驗。這是Gogoro智慧電池應用首度拓展至四輪運具、跨產業生態系持續升級的又一里程碑。