《半導體》徐秀蘭:環球晶8吋碳化矽生產基地 最快後年開始規畫「2+2」

【時報記者任珮云台北報導】環球晶(6488)董事長徐秀蘭今日表示，8吋碳化矽進度超乎預期，並獲得車電IDM客戶青睞，明年進入客戶端驗證階段。公司在碳化矽進度比2年前預期得更好，而且順利，明年開始客戶會大規模的進入驗證，公司可以在明年第四季開始小量出貨，產出量持續拉升，2025年更將快速成長，尤其8吋碳化矽進度超乎預期，2026年8吋比重將超越6吋。8吋碳化矽生產基地，最快在2025年會開始規畫「2+2」。

徐秀蘭表示，8吋碳化矽晶圓到2026年的出貨量就會高於6吋，這和2年前的預期是差距很大的。8吋目前成本高於6吋，因為8吋量還不夠大，新機台沒到位，切磨拋技術還只能用6吋的，因此不是最有效益的方式；但大家都往8吋去走，是因為8吋的價格趨勢會向下，且片子愈大的生產效率會愈好。8吋碳化矽目前以車用的客戶催貨最緊。

至於在生產基地方面，徐秀蘭表示，8吋碳化矽晶圓初期會以台灣生產為主，而磊晶則會在美國；長期8吋碳化矽晶圓和磊晶的生產會由現在的「1+1」，轉變為「2+2」，也就是各自再增加一個國家的生產基地。目前8吋碳化矽晶圓長晶切磨拋是在台灣，未來會再增加一國；而磊晶除美國外，未來會在日本或義大利中挑選一個。而「2+2」的規畫，最快要到2025年。