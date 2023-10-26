台積1.4奈米落腳有譜？台中這地區房價飆4成

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【旺得富理財網】從台積電宣布放棄在桃園龍潭科學園區設1.4奈米廠後，全台大玩「猜猜看」，看台積電的下個廠房會花落誰家。台中市長盧秀燕日前透露台積電去年曾表態希望在中科申請二期，今（10/26）經濟部長王美花證實，中科二期本來就是要給台積電用，國科會希望明年可望順利交地。

受到台積電擴建廠房影響，台中大雅房價和2年前相比飆漲4成，更有網友透露，不僅大雅，西屯中科不止貴，還因為建地稀少，好房一出來就立刻搶光。

立法院經濟委員會今邀請經濟部、國發會、農業部等單位進立法院備詢，王美花在回答媒體詢問時證實盧秀燕說法，指中科二期本來就是給台積電使用，但製程則由廠商決定。對於中科新廠是否1.4奈米並未證實。

民進黨立委蘇治芬在質詢時詢問王美花，台積電1.4奈米會選哪裏設廠？王美花答，如果要找比較可能的用地，應該是「中部以南」的地方，主要是因為先進製程需要比較大的面積土地，至少要上百公頃。

台積電將進駐中科二期獲得證實，引發不少網民熱議，網友認為中科附近的房價要飆了，日前就傳出有神秘買家以總價6.6億的金額，買下距離中科大約10分鐘車程的雅環路千坪空地，平均地價每坪66萬元，看中的就是台積電進駐大雅設置二廠後的開發效應，讓不少房仲驚呼「大雅從來沒有成交過這麼高單價的土地」。

以大雅過去過去房價為例，2年前29年的中古屋1坪可能只賣17、18萬元，但台積電要到中科二期設廠消息出來，成交價已經飆升至25、26萬，等於1坪的漲幅達4成。

台積電中科擴廠引發網友在PTT房產板討論。網友透露，其實不僅是大雅，西屯靠近東海這邊現在也超級貴，比逢甲周遭還貴，而且建地好少，一有好房出來很快就賣了。

該網友說「前幾天一間國安國宅2樓3房開800初頭、車位還是要用租的，不到一個禮拜就賣掉了，誇張」；也有網友附和「西屯中科這裡真的貴，但很少人討論，有高薪就業地方真的有差，比起南屯精科根本不同檔次」；也有網友憂心「大雅已經很塞了，之後應該會更塞吧」。