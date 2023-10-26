癌友爭取醫療險放寬門診理賠 壽險公會：恐再掀防疫險亂象

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癌友理賠門診治療費用昂貴，爭取住院醫療險放寬，讓「商保補健保」議題再次浮上檯面。壽險公會今（26日）表示，一旦放寬癌友門診治療可比照「住院」醫療理賠，將擴及全體醫療險保戶亦主張比照，恐造成繼防疫保單之後的再一次亂象，認為採融通理賠，將違反契約精神並影響多數既有保戶權益。

壽險公會表示，對於健保署先前曾建議商業保險可再修正，以發揮補位健保機制，壽險公會及保險業者均肯定其立意良善，但商業保險與社會保險在本質上仍有差異，不僅涉及國際再保公司的賠付條件，更攸關其他廣大保戶群的利益。

壽險公會指出，商業保險是客戶依自身需求與預算考量選擇購買，由經營者自負盈虧，保戶的權益是依契約條款所約定，與一般社會保險採強制納保、非以營利為目的，以提供人民基本保障並以國家財政支持為後盾的性質迥然不同。

對於癌症自費藥物的理賠，壽險公會也表示，實支實付住院醫療險是屬於基礎型的醫療保險，主要提供住院期間醫療支出保障，而針對有癌症保障需求的客戶，另提供癌症險商品供其選擇。近年因應醫療科技進步，業者設計癌症商品已與時俱進，除早期提供住院醫療類型外，近期也以提供一次或分期給付型並結合新型療法的癌症保險為主，如標靶藥物治療、基因檢測、質子治療、自體免疫細胞治療等，癌症商品也設計包含門診手術，甚至達文西手術等給付項目，來滿足客戶需求。

壽險公會強調：「採融通理賠，將違反契約精神，並影響多數既有保戶權益。」一旦放寬癌友門診治療可比照「住院」醫療理賠，將擴及全體醫療險保戶會主張比照，「恐造成繼防疫保單之後的再一次亂象」，影響保險公司財務能力，危及其經營穩健性，且後續醫療險費率將上調，後果將轉嫁由多數未罹病的保戶承擔，有違公平待客合理性。

針對是否以批註條款方式開放對未住院癌友的實支實付理賠？壽險公會也表示，批註條款的本質就如同開發新商品一樣，需考量核保議題、是否有可靠發生率支持商品定價，及是否有合適的風險控管措施，等多方面向，如再保可行性，壽險業者需較多的時間審慎評估後方能有結論。

此外，針對健保署提出，希望保險公司設計病弱體（即已罹癌者）保單、自費治療項目保險。壽險公會表示，除保險局與健保署成立跨部會專案小組多年，在發生率研究方面，已完成多項經驗統計資料外，壽險公會針對相關發生率、損失評估所需健保署提供及健保署協助媒介提供的統計資料，正彙整業者需求。感謝主管機關及健保署的協助，透過健保資料庫開放，將助於業者研發設計更多創新類型的商品，來滿足民眾更多元化需求。