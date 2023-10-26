海外引資有成！櫃買26日赴港招商 馬國1家「有譜」拚明年送件

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疫情趨緩後，證交所、櫃買中心積極啟動海外引資，櫃買中心25～26日由櫃買中心總經理李愛玲率領大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）等多家重量級公司前往香港辦理引資活動；而櫃買中心董事長陳永誠也透露，同仁23～25日也赴馬來西亞推動海外企業來台上櫃，目前有一家當地公司洽談進展「有譜」，最快有望明年送件。

為接軌國際，櫃買中心今年來海外招商動作頻頻，繼2月間造訪馬來西亞及泰國及4月赴新加坡後，本次再度進軍香港引資。

櫃買中心睽違5年再度於25～26日前往香港舉辦實體法人說明會，受到當地機構投資人的高度關注，本次說明會係與富邦證券合作辦理，並特別邀請大學光、雙鴻、力旺、譜瑞-KY、宜鼎、胡連及M31等七家具產業代表性，且近期市場聚焦的亮點企業參與。

而針對有意赴台掛牌的海外公司，櫃買中心也大力招手並積極輔導，陳永誠指出，自己2月曾赴馬來西亞，由於接洽公司部分為家族事業，會計帳的處理上會或多或少有需調整的空間，本月也有其他同仁再至當地拜訪，觀察公司會計師協助半年來的進展，並透露目前已有1家當地公司進度良好，最快明年可望申請來台上櫃。

經過努力下，據統計，近10年來櫃買市場的外資交易比重自2013年12月的6％逐年成長至今年9月的21％，可見櫃買海外引資活動有效吸引國際資金持續投資台灣市場。

櫃買中心指出，櫃買持續宣導上櫃主板及興櫃市場特色及推動更多優質企業上櫃及興櫃，並積極偕同中介機構拜訪創新企業及舉辦進入資本市場相關說明會，今年截至25日止櫃買中心已拜訪或接待來訪公司計149家次，並已舉辦或參加國內外23場宣導說明會。