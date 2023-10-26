華航全球大增班 明年復飛武漢

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華航（2610）29日起啟動冬季班表，全球加碼大增班，日、韓東北亞是持續增班重中之重，每週將提供近180班服務；受矚目的兩岸航線，自明年1月3日起恢復松山-武漢航線每週2班，共計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢等8航點、每週62班。

桃園飛往東京成田的航班增至每週24班，搭配松山飛往東京羽田每週14班、高雄-成田天天飛航，華航每週將提供多達45班、每天至少6班往返東京航班。

9月中新開航的桃園-熊本航線，12月3日起增至每週4班，桃園飛往福岡航班也將於明年1月2日起增加至每週16班，華航布局九州地區每週將達20班，飛航班次最密集；另外，四國地區的桃園-高松自明年1月2日起增為每週5班。

親子旅遊最夯的琉球（沖繩）也擴大布署，明年1月起恢復高雄-琉球航線每週3班，桃園-琉球航班每週增為11班，即每日有兩班台灣往返琉球服務；大阪航線的旅客也有更多航班選擇，明年2月2日起，高雄-大阪每週增加至10班服務，加上桃園-大阪每週21班，總計每週多達31班由台灣飛往大阪。

另外，桃園-釜山自13日起每週增加為9班，明年1月起再增至每日兩班飛航，加上桃園-首爾仁川、松山-首爾金浦、高雄-首爾仁川及高雄-首爾金浦航線，總計每週多達40班由台灣飛往韓國。

著眼南部民眾旅運需求，華航逐步擴增高雄航線，高雄飛往東京成田與大阪陸續增班，新開航金浦、復飛琉球，29日起高雄-香港每週增加至14班；12月9日起恢復高雄-新加坡每週3班服務。

東南亞航線則是看好印尼市場需求，29日起每週提供10班桃園往返雅加達；桃園-清邁航班也規劃於12月11日起增為每週5班。

華航大洋洲布局雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭等四航點，因應南半球進入夏日旺季，自12月12日至明年年1月28日，桃園飛往雪梨航班將增飛CI055／CI056 班次，每週二、四、六、日飛航，總計每週提供10～11班往返雪梨。

華航北美目前有五大航點，透過增班加密航網，每週近40班往返北美，為滿足季節性旅運需求，規劃11月1日至明年1月25日期間桃園-舊金山每週最多將達8～9班直飛舊金山。