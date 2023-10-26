彰化水稻飛蝨病蟲害嚴重 農改場建議這樣做

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彰化縣的水稻將進入乳熟期，但不少農民反應水稻飛蝨等病蟲害嚴重，今台中區農業改良場、縣政府農業處特別派員到溪州鄉勘察，農改場建議農民成熟的稻穀能收就收，以減少損失，縣府農業處則說，建議有農損的農民拍照，實際災損達到當地種植面積的20％，縣府將呈報中央爭取救助。

彰化縣是農業大縣，近日不少農民向議員李俊諭陳情，指出包括溪州、北斗、埤頭等鄉鎮今年水稻飛蝨、葉蟎蟲等病蟲害嚴重，至少有10公頃以上農田受害，恐怕造成減產，26日李俊諭邀請台中區農改場、農業處等到場，盼縣府爭取將天然災害納入補助。

農民表示，這期的水稻先有颱風，後有病蟲害，等於在做白工，原本應該要開花結穗的水稻，都已經成了「空包彈」，還長飛蝨、稻細蟎等病蟲害，整區幾乎全軍覆沒，這都是颱風後開始所造成的，希望能納入災害救助範圍。

台中農改場副研究員廖君達表示，稻細蟎可藉由風力傳播，阻擾水稻生育，並傳播葉鞘腐敗病孢子，這會讓水稻葉鞘出現褐色病斑、抽穗異常、穀粒褐化及不稔實等病變，至於褐飛蝨的成蟲、若蟲則偏好成群聚集在水稻基部及中段吸取稻液，嚴重會導致全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象。

廖君達認為，根據觀察現場許多稻穗已經成熟可收割，建議農民能收多少就收多少，不要再拖，更不能施藥，也呼籲農民日後在開花結穗初期，勤巡水稻田，當早熟水稻收穫後，飛蝨恐遷移至晚熟水稻持續危害，則建議進行防治作業。

縣府農業處表示，經調查發現特定早熟水稻田區有白背飛蝨與褐飛蝨之成蟲及若蟲聚集危害並造成「蝨燒」現象，建議農民可檢具照片申報災害原因及面積，若實際災損達到當地種植面積的20％，縣府會呈報中央爭取救助。