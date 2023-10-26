陳秀芳｜大盤創五個月新低 留意生技族群

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昨日美股四大指數皆跌，其中費半指數大跌4.13%，今日台股開低震盪走低，收最低，上市八大類股綠油油，台積電(2330)、聯發科(2454)跌幅2.39%、0.61%，而台積電影響大盤負點數逾108點，終場大盤下跌285.15點，收在16,073.74點，成交量能約2,400億。

今日呈現股匯雙殺，台幣匯率來到32.458附近，從資金流向觀察，電子成交比重降至七成以下，來到69.92%，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為18.41%、11.44%，今天較抗跌的族群為水泥、居家生活族群，跌幅0.14%、0.24%；表現相對弱勢族群為半導體、電子組件族群，跌幅為2.41%、3.06%。

從技術面觀察，今日量縮跌破近五個月低點，短線宜快速站回今日高點，以化解破底危機；OTC走勢與加權同步走弱，跌幅2.1%，今日較抗跌的族群為建材營造、綠能環保族群，跌幅為0.9%、0.23%；表現相對弱勢族群為電子、半導體族群，跌幅為2.83%、3.87%。

由於國際利空消息不斷，除了以阿戰火延燒、美國殖利率彈升以及美國擴大禁止AI晶片出口中國提前生效等，衝擊美國股市，特別是科技股跌勢較重，而影響今日台股走勢。

雖台股今日跌破16,200點的鐵板區，但並未有任何一檔個股跌停，反而仍有九檔個股漲停，另在近期盤勢較不明朗之際，資金轉往基期較低的生技族群避險，今日生華科(6492)逆勢漲停、而合一(4743)、承業醫(4164)、東洋(4105)漲幅都有1%以上，可見資金在找避風港，可留意低位階、具有題材的生技個股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。