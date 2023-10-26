玉山攜手SBTi與PwC專家 共同推進臺灣金融業淨零轉型

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玉山積極響應「綠色金融行動方案3.0」，擔任「金融業淨零推動工作平台-政策與指引工作群」召集人，統籌訂定「財務碳排放計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，推動臺灣整體金融業的淨零轉型。為與國際接軌，於(25)日舉辦金融業減碳目標設定與策略規劃交流研討會，邀請SBTi科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative）專家Howard Shih以及資誠永續發展服務公司張瑞婷總經理進行專題演講，共有21家跨業別機構代表包含金管會、銀行業、保險業、證券業、期貨業、投信投顧業以及5家永續金融先行者聯盟共同參與，針對金融業減碳目標設定與策略規劃的實務做法進行深入交流。

金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，2050淨零排放是臺灣對國內外明確宣示目標，並且在政策、會計等面向都將陸續規劃公告相關規範及作法，包含綠色金融行動方案3.0、上市櫃公司永續發展行動方案、接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則等。感謝玉山及金融業者們在淨零工作群的努力，協助訂定政策指引、推進臺灣金融業者在財務碳盤查、設定減碳目標的淨零進程。而針對提交SBT目標及減碳策略的執行細節，SBTi與PwC專家與各公會代表進行分享交流並給予建議，包含SBT審查內容與時程、數據源使用、議合方式、目標更新等，內容具體明確，有助與會業者在未來規劃執行時參考運用。此外，透過綜合座談與談人相互分享各自領域的實務做法與經驗交流，集思廣益共謀因應對策，更是展現出臺灣勇於面對氣候危機的決心。

玉山金控永續長張綸宇表示，淨零轉型沒有魔法功、只有基本功。財務碳盤查是企業邁向淨零的第一步，而設定具體的減碳目標則是關鍵的下一步。SBTi為全球最具公信力的減碳目標核可組織，而玉山為臺灣第一家、全球第三家通過SBT目標審查的金融業，有責任為臺灣金融業的淨零轉型作出貢獻。面對氣候變遷，國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為，唯有四者兼顧，才能解決氣候變遷的難題。

永續與氣候是新的跨國語言，近年許多永續倡議組織紛紛建立跨國合作的重要平台，玉山也將持續接軌國際、積極推廣國際趨勢並與金融同業分享，藉由政府與金融機構的引領合作，凝聚共同的智慧與力量，壯大臺灣的永續金融競爭力，邁向共融共好的永續新未來。