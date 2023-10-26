工研院智慧韌性線上學習特展 協助企業培植未來人才

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為協助企業培植未來科技人才，提升競爭力，工研院「2023智慧韌性：迎向變局、邁向永續」人才發展線上學習特展26日正式上線，以智慧韌性為核心，串聯科技管理、淨零永續、生技醫藥等6大領域，協助企業培養面對挑戰或危機時，運用智慧科技來強化營運的思維模式與應變能力。

工研院今年以來，已透過產業學院課程協助超過2600家次企業，培訓超過7400人次專業人才。企業面對外在多元挑戰，如創新技術、網路安全、綠能轉型、ESG浪潮，擁有高度韌性思維及活用智慧科技的人才，有助於強化企業應變及維運能力。

為強化員工韌性思維，工研院本次線上特展開辦6大系列課程，包含智慧機械、智慧電網與綠能、生技醫藥、智慧資通訊、淨零永續以及科技管理。智慧機械可串聯智慧製造、自動化生產、機器學習等關鍵技術。智慧電網與綠能領域專注能源智慧化、可再生能源及能源管理。生技醫藥著重醫療器材創新、法規管理與智慧醫療技術深耕。智慧資通訊廣納人工智慧、數位化、資訊安全等熱門話題。淨零永續關注淨零排放、智慧ESG整合及循環經濟議題。科技管理彙整敏捷開發、創新管理、組織策略內容。

工研院2023「智慧韌性：迎向變局、邁向永續」線上學習特展自10月26日起至11月30日止。工研院產業學院提供企業最關注的「碳足跡趨勢、管理與實踐」、「碳中和的關鍵1哩路」、「循環經濟實踐」等趨勢課程，及強化人才競爭力的「綠領能源工程師自學特訓班」、「高功率電力電子-PCS技術與市場應用」等專業課程，協力企業蓄能，共同應對變局邁向永續。