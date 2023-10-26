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「灣鱷小河」廈門離世 海基會：感謝讓兩岸民眾重視生命教育

  • 中時即時 朱紹聖
據稱為全世界體型最大的人工飼養鱷魚「灣鱷小河」傳出昨因健康因素，於大陸廈門不幸離世。（海基會提供）
據稱為全世界體型最大的人工飼養鱷魚「灣鱷小河」傳出昨因健康因素，於大陸廈門不幸離世。（海基會提供）

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據稱為全世界體型最大的人工飼養鱷魚「灣鱷小河」2017年從台灣被送到大陸廈門後，一度傳出飼養環境不佳、身形消瘦，在海基會反映後已經獲得改善。然而，灣鱷小河昨因健康因素不幸離世，海基會表示，感謝廈門台商協會的協助，也謝謝灣鱷小河讓兩岸民眾對保護動物意識與生命教育有所重視。

「小河」是一隻體長超過5公尺、體重逾750公斤的灣鱷（又稱河口鱷、鹹水鱷），由麻豆鱷魚王創辦人邱錫河一手帶大，據稱為全世界體型最大的人工飼養鱷魚。2016年園區結束營業一年後，小河被送往廈門私人野生動物園收養。

海基會臉書26日發文指，灣鱷小河長期受到動保團體及民眾的關注，海基會自4月接獲多起民眾陳情，希望能夠協助改善在廈門照養的灣鱷小河。為此，海基會除立即發函海協會，籲請陸方有關部門了解具體情況，並督促園方整改落實解決相關問題，同時也轉達我方農政單位願意提供必要協助。

在海基會協調下，廈門台商協會多次派員前往探視灣鱷小河，並協調陸方相關機關改善其飼養環境，及請獸醫加強健康管理照護，爾後也定期探視，並與我方保持聯繫。

發文稱，灣鱷小河受到大眾的關心與祝福，各方也都積極協助改善他的飼養環境與健康照護，但最後仍無法恢復其健康。對此，海基會表示，再次感謝廈門台商協會的大力協助，也謝謝灣鱷小河讓兩岸民眾對保護動物意識與生命教育有所重視。

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