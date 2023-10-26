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學生不打留給教職員？中市緊急調度在校無「高端」

  • 中時即時 馮惠宜
公費流感疫苗10月2日開打，截至10月25日，台中市已接種超過40萬人次。（本報資料照片）
公費流感疫苗10月2日開打，截至10月25日，台中市已接種超過40萬人次。（本報資料照片）

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台中市校園流感疫苗集中接種10月2日開跑，北屯區某學校昨（25日）晚上有教職員爆料在校所接種的疫苗廠牌為「高端」，台中市衛生局緊急調度機制，市府公開宣示即日起不但「學生在校接種無高端」也擴大為「中市教職員在校接種無高端」。

公費流感疫苗10月2日開打，由於今年中央採買疫苗廠牌分別為國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市長盧秀燕日前率先釋出，校園施打無高端，未料昨晚有教職員爆料，學校預告校員教職員工在校接種疫苗為高端疫苗，引發反彈。

對此，台中市政府表示，市府112年計採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中教育局代購提供非公費教職員的1萬9000劑流感疫苗，依中央分配原則，其中含2850劑高端疫苗。教育局重申，市長盧秀燕「學生在校接種無高端」的政策沒有改變，原本是保障學生，即日起擴大連老師一併適用；若有家長偏好讓小孩打高端，請持學校所開立的補接種單自行至醫療院所接種。

衛生局表示，台中市目前積極進行公費流感疫苗接種作業中，台中市獲配的流感疫苗，國光及賽諾菲約占8成，高端則佔全部疫苗總量1／10，校園集中接種流感疫苗，會以國光及賽諾菲為主，請家長安心簽署接種同意書，並讓孩子在校集中接種流感疫苗，尤其目前仍處於流感流行期，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。

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