住青埔1年他驚見「8大奇觀」 在地人嘆：太真實

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【中時新聞網 莊楚雯】雙北房價高得讓許多人買不下去，轉而到桃園買房，其中設有高鐵站的青埔是選項之一，但一名網友說，住青埔一年後，發現當地的特殊景象，歸類為「八大奇景」，包括工作機會少、道路坑洞多、等紅燈時間長、教育資源少等。

原PO日前在PTT發文，分享住桃園清埔一年來的心得，指出青埔有台灣獨一無二的八大奇觀，首先是工作機會比中頭彩機會還少，教育資源比薪資成長還少，路邊停車比人行道停車少。

原PO還說，在青埔等紅燈時間比開車時間多，道路坑洞比臉部坑洞還多，寵物醫院比人類醫院還多，甚至房仲店面也比街邊小吃多，最慘的是待在外地時間比在青埔待得時間還長，直言青埔根本是打工仔的宿舍區，單純睡覺很適合，因為很安靜。

貼文PO出後，引起網友共鳴，「你現在才發現」、「青埔本來就是給你睡覺，然後搭高鐵去新竹上班」、「我真的不懂，為何路可以這麼爛」、「完全同意，尤其停車跟交通，這麼多年完全沒有要改善，唯一能說嘴的就是公園、高鐵、捷運」、「晚上7點半後想找個小吃店吃碗滷肉飯，連跑2家都沒賣，真的慘」、「只有房價全桃園最高」。

但也有人點出青埔的優點，「有最大outlet逛到腳軟」、「青埔機能發展迄今也是有進步吧，a19有寶雅、電影院、家樂福，全聯也好幾家，反正三北（台北、新北、竹北）繼續漲，青埔跟著漲，沒啥好擔心」。