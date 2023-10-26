三大法人賣超386億 專家曝台股反彈時機

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外資賣超286億 三大法人10/26賣超台股386億元

外資等三大法人周四（10/26）合計賣超台股386。87億元。包括外資與陸資賣超286。88億元；投信法人買超19。23億元；自營商自行買賣部分係賣超50。45億元，避險部分係賣超68。77億元，合計單日賣超119。22億元。

業內人士指出，受制美國對大陸晶片禁令、以巴衝突及俄烏戰爭等地緣政治風險變數，迄目前無法有效掌控，使美股短期似未脫盤跌格局，使外資持續在台股大肆調節。另外，自營商以股票換現金也未見手軟，係大盤近期上檔承壓主因。

不過，本波拉回係屬非經濟因素影響，待以巴等風波逐漸釐清，大盤回基本面架構不必過分悲觀，短期資金配置或以現金占7成，在低檔等待機會，伺機而動為宜。

（工商時報 數位編輯）

盤後》台股大跌285點 下檔支撐看這位置

台股受到美股重挫影響，指數開盤直接跳水，終場以16073.74點作收，下跌285.15點，跌幅1.74％，成交金額2365.86億元。各大類股全部收黑，台積電(2330)收低13元，跌幅2.39％，收在531元，廣達(2382)、台達電(2308)跌幅3.8％及2.45％，大型股疲軟，使得電子股跌幅2.21％，占整體成交比重69.9％。

資深分析師柯孟聰指出，大盤從12629點反彈到17463點，總計反彈4834點，這裡是回檔第一波修正約1/3位置，先前多次測試16200點支撐，今天利空跌破，持續做第二波的拉回，下一個支撐預估在1/2位置，約在15500點。

此外，大盤從16,202點低點一路反彈到16,825點拉回，從底底高走勢，反轉趨向底底低的修正模式，目前主流沒有出來，且以巴戰爭、AI晶片禁令等利空消息不斷出現，指數下探空間仍大。

至於跌到哪裡，除了以跌止跌利空測底外，宜觀察是否低檔有出現大量長黑情況，吸引中長線買盤進駐。

即將入第3季財報公布期間，11月中後財報空窗期，加上年底作帳，比較有止穩機會，可以關注年底生技股及高殖利率等族群。

（時報資訊 莊丙農）

電金下殺高價股釀災 台股下跌285點失守16,100點

美科技股重挫，台積電和人工智慧（AI）概念股下殺，千元高價股釀災，尾盤電子、金融下殺，終場台股收在今天最低16073.74點，失守16100點，下跌285.15點。

法人表示，後市關注台股及美股企業法說展望、美國10年期公債殖利率與美元指數、以及外資因避險需求在台股布局動向。

Google母公司Alphabet財報不佳，加上美國公債殖利率攀升，美股四大指數下挫，其中科技股重挫，台股今天難以倖免，股價超過千元的高價股釀災，台積電等電子權值股下殺，人工智慧（AI）概念股慘綠，金融急拉後又回檔，類股齊跌，拖累大盤摜破16100點整數關卡，回測萬六大關。

尾盤電子金融下殺，量縮價跌，終場加權指數收在16073.74點，下跌285.15點，跌幅1.74%，收在今天最低點，成交值來到新台幣2365.86億元，電子股今天終場跌2.21%，失守半年線，金融跌0.85%，回測年線，代表中小型股的櫃買OTC指數跌2.1%，再度失守季線。

主要電子權值股一片綠油油，台積電終場收在531元，跌13元，跌幅2.39%，未能站回季線、月線再告失守，市值蒸發3371億元，失守14兆元，鴻海收98.5元，跌0.51%，日月光投控收在112元，跌1.75%，聯電收46.8元，跌4.59%。聯發科收817元，跌0.61%。

IC設計為主的千金高價股成重災區，股王信驊收2595元，跌4.42%，股后世芯-KY收2465元，跌5.92%，力旺收2120元，大跌8.42%，創意收1425元，跌4.36%，祥碩收1240元，跌6.42%，譜瑞-KY收1020元，大跌8.52%。

人工智慧AI概念股下挫，廣達收202.5元，跌3.8%，緯創收93.2元，跌2.2%，技嘉收232元，跌5.5%，緯穎終場收1585元，跌4.23%。智原收318元，跌2.15%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰事持續緊張，加上美國宣布擴大禁止AI晶片出貨至中國，新規定全面擴及輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與英特爾（Intel），牽動AI供應鏈股價重挫，拖累台股短期修正。

展望台股後市，沈建宏指出，關注中國政策是否能刺激股市與經濟回溫、重量級台股及美股企業法說會展望、美國10年期公債殖利率與美元指數、以及外資避險需求上升是否牽動在台股布局。

從基本面來看，沈建宏指出，歷史經驗第4季台股指數表現優於第3季機率高，指數與個股或許仍激烈調整，但以往下半年優於上半年、預期明年景氣優今年的前提下，正向看待股市發展，個股表現將優於大盤。

（中央社）