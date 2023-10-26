提升國內防爆電氣設備技術發展 勞動部職安署辦理「2023防爆安全技術國際專家講座」

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勞動部職安署26日上午假台北國際會議中心舉辦「2023防爆安全技術 國際專家講座」，邀請來自韓國、比利時的防爆電氣設備技術及驗證領域的專家KOSHA Mr. Kang Jeong-il (姜丁日)及TÜV SÜD Mr. Kristof De Gersem，與國內防爆電氣設備產製、進出口、使用業者代表及相關學者專家，共同研討防爆安全技術驗證與火災爆炸預防作法，以及未來氫氣綠能應用與作業安全等議題，以促進防爆電氣技術的發展及驗證制度的推動。

勞動部職安署表示，易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或爆燃性粉塵滯留作業場所，如未使用具防爆構造、性能規格之電氣設備，將增加火災、爆炸等危害風險，若不慎發生災害，不僅造成人員傷亡及家庭破碎，也增加社會成本的沉重負擔。故勞動部於民國100年推動防爆電氣設備檢定制度，並於104年實施防爆電氣設備等機械設備器具申報登錄安全資訊制度，藉由與國際電工委員會(IEC)所制訂之防爆電氣設備國際標準及設立之國際防爆驗證體系IECEx System架構接軌，強化國際合作與交流，以提升業界安全意識及提升我國防爆安全技術。

勞動部職安署進一步表示，在防爆電氣設備領域，除國際防爆驗證體系IECEx System的會員國已彼此接受依據IEC標準出具的驗證證明文件外，另包括歐盟之「使用於易爆炸環境下之設備與保護系統指令」(ATEX)、日本之防爆構造規格及美加地區的UL、CSA及FM等標準。為避免區域性的個別差異，導致相關商品在國際貿易產品流通障礙，故目前國際標準已朝IEC體系發展，以節省驗證成本，提高驗證效益。目前職安署透過國際防爆驗證體系IECEx System的連接及國際間驗證相互合作，已核准國內型式檢定機構與國外驗證機構，簽訂相互承認型式檢定報告之合作文件，共計27家國外驗證機構，以縮短型式檢定發證流程，達成雙方互惠，落實防爆電氣設備源頭管理，保障工作者安全。