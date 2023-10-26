趙天麟小三來台為何不選自由行？ 業者曝和健檢團關鍵差異

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨立委趙天麟被踢爆有個大陸小三，在2018年曾申請健檢醫美名義來台旅遊，為何不選自由行，而是透過醫療團還要他人做擔保，有人質疑是特地要留下證據。旅行業者則解釋，陸客來台自由行並非所有人都能來，而是有限定城市，有些人戶籍不在開放行列內，只能透過醫療行為的巧門來台，過去幾年旅行社與各大醫院都接了為數不少的案子。

有旅遊業者指出，大陸旅客想來台自由行，只有開放47個城市，而非全面開放，若前立委邱毅爆料的該女戶籍為江西省萍鄉市為真，那她就不在開放的名單之內。

業者透露，過去台灣旅行社能接到一堆健檢團的案子，就是因為許多人自由行進不來，改走這扇巧門。來台灣只要到醫院簡單量個身高體重、基本項目檢查一下，聽醫生講完話，整個過程半小時搞定，剩下幾天就是自由去玩。

但旅行社和醫院並非沒有風險，例如曾有旅行社接了一個醫美團，其中一個女團員落跑，害醫院因此被記點，旅行社賠了10萬元給醫院。半年後，旅行社負責人接到中部警方的電話，表示人抓到了要求他去做筆錄，到場後警察質疑負責人和人蛇集團掛勾仲介大陸女子賣淫，幸好最後有證明只是女子的個人行為。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，從政策面來看，醫療觀光的方向是對的，台灣醫療技術好、量能夠，他贊成發展這塊領域，讓有需要的人透過健檢醫美簽證來台。其實不同國家有各自的強項，例如韓國整型、泰國隆乳、日本的幹細胞技術等，台灣強的則是不孕症與癌症早篩。

李奇嶽認為，再好的政策都有可能被壞的人利用，不能因此就說它不好，例如開放新南向國家，雖然被批評打黑工、賣淫的人數增加，但不能就此否定該政策，點是做好管理，既然開放就要做好管理，而不是沒管理好就乾脆不開放。