經濟部商業發展署助攻餐飲業 讓臺灣美食飄香國際

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經濟部商業發展署於今(26)日舉辦「2023臺灣美食國際商談媒合會」，邀請美國、加拿大、英國、法國、澳洲、日本、新加坡、香港等8國13家國外買主，與臺灣28家知名餐飲品牌，進行一對一媒合洽談，創造雙方合作絕佳的機會。

爲協助臺灣美食海外落地輸出，商業發展署透過「臺灣好食業者徵選」、「產品開發與通路拓展輔導」及「通路商選品會」，找出具輸出潛力的美食品項，輔導臺灣餐飲業者進行目標市場評估、商品研發、包裝設計、試產檢驗、商標註冊、報關與倉儲物流運籌、通路規劃等。另為提高海外輸出、媒合效果，於活動前將產品寄給海外買主試吃，讓買主能親自體驗口感，並提供行前教戰協助業者強化商談對話技巧，以提升媒合成功率。

商業署表示，今年辦理「通路商選品會」，促成了今日4家餐飲業者與貿易商簽署合作採購意向書，包括經營逾30年的「楊媽媽小食堂」將與Alien La Vie合作，要把精緻的阿給禮盒上架至美國iTaiwan Foods超市販售；高雄百選美饌老味店家「徐泰山汕頭火鍋」將與HARVEST合作，把特色鍋物組合包上架至香港超市及電商販售；還有年賣千萬的「牙齒肉圓」將與海旭國際合作，把特色美食向澳洲消費者進行推廣；飄香高雄35載的「鄧師傅功夫菜」將與漢典食品合作，把宮廷甜品上架至英國超市販售。相信今天媒合會後，一定會再傳出更多捷報，促成更多合作案，將臺灣美食帶向海外市場。

此外，商業發展署也與美國H MART超市以「吃得到的幸福」為主題，從10月13日至11月24日舉辦「2023臺灣食品節Taiwan Food Festival」，讓鄧師傅功夫菜、繼光香香雞、關北紅豆餅及老四川等業者，將海鮮粥、小卷細粉、臺式魚羹、地瓜球、芝麻湯圓及烏梅汁等產品，上架至美國東西岸至少20家門市，不僅可讓臺灣遊子一解思鄉之情，也讓更多海外消費者品嚐到臺灣美食的好滋味！

隨著國際飲食商機回溫，臺灣美食已成為國際特色美食文化的焦點，餐飲業者也積極重啟海外布局規劃，經濟部商業發展署也會投入更多資源，協助臺灣餐飲業者開發新商品、開拓國際市場，爭取廣大的海外商機。