公私協力推動水資源永續利用 水利署與美光公司簽署MOU

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經濟部水利署與台灣美光晶圓科技股份有限公司26日在水利署台北辦公區簽署水資源永續公私協力合作意向書，在美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy的見證下，由水利署連上堯總工程司代理賴建信署長與台灣美光盧東暉董事長共同簽署。期盼未來透過公部門與私企業的持續合作，協助地方上水資源的永續利用，攜手對抗氣候變遷所帶來的挑戰。

2022至2023年水利署與台灣美光公司合作石門水庫清淤，朝年度370萬立方公尺清淤量之目標邁進，有效延長水庫壽命，協助新北及桃園地區穩定供水，今(26)日雙方簽署MOU，未來將擴大合作範圍，包含水資源保育及復育、河川及海岸環境維護、促進多元化水源利用等，藉由公私協力整合雙方資源與技術，合作推動水資源永續發展。

水利署連總工程司表示，近年氣候變遷加劇造成枯旱風險增加，台灣歷經數次旱象的考驗，水利署已擬定相關水資源調適對策，推動「水資源經理基本計畫」，以強化「流域整體經營管理」、「打造西部廊道供水管網」及「強化科技造水」等三大主軸，持續提升臺灣各地區供水韌性。而台灣美光公司為落實永續企業的承諾，積極回饋地方及打造 ESG 永續價值鏈（Value chain），包含減少排碳、節能、水資源管理及廢棄物管理等四大面向，其中水資源在半導體產業中更是重要資源，台灣美光公司除致力投入廠區水回收再利用外，更積極參與當地水資源復育(Water Restoration)活動，並以2030年達成節水(Water Conservation)75％為目標。

在雙方簽署MOU後，水利署邀請台灣美光公司一同至淡水河參訪，由第十河川分署說明淡水河整治及環境復育等成功案例，台灣美光公司表示未來亦可就「河川復育」及「海岸環境維護」等項目進一步合作，雙方允諾維持長期合作關係，也期盼未來有更多機會，藉公私協力的模式共同推動台灣水資源永續發展。