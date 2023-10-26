台股下挫285點 萬六保衛戰將開打 短線止穩關鍵在這

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投組表現：

三晃（1721）表現最佳，26日股價上漲3.02％，股價收盤再創波段新高，成交量放大，後勢仍有上漲空間。

佑華（8024）表現最差，26日股價下跌4.44％，股價若跌破22元，則建議賣出。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌285.15點，跌幅1.74％，收在16,073.74點，成交量為2365.86億元。

類股方面，居家生活表現最佳，漲幅0.26％，電子零組件表現最差，跌幅2.76％，權值股台積電下跌13元，跌幅2.39％，收在531元。聯發科下跌5元，跌幅0.61％，收在817元。

台股大盤受美國AI晶片提前禁銷中國、美科技股重挫的影響，一舉摜破前低16,163點支撐，趨勢轉弱明顯，投資人做好風控，持股比例不宜超過五成。選股方面，除提前告知的光聖、安國逆勢漲停外，可持別關注今日相對抗跌的個股包括迎廣、耿鼎、泰谷、振曜、青雲、華泰等個股。

投組表現：

亞翔（6139）表現最佳，受惠進入專案工程施工開峰，整體在手訂單逾70億元 ，營收創下連三年新高。

譜瑞-ky（4966）表現最差，受到高價股都拉回影響，大盤止穩才有機會反彈。

盤勢預測：

受到美國科技四大指數下跌影響，台積電等權值股和AI概念股續跌下，盤中台股在破新低，未來年線應該是政策底線，讓台股才有機會止穩，有機會不再破底。

雖然台股基本面正向，但是第四季是電子科技業旺季，主要仍觀察美股財報和台幣持續貶值，在外資賣超持續下，短線需要止穩，台幣走勢將會是關鍵因素。

投組表現：

亞矽（6113）表現最佳，需求暢旺基本面佳，盤中創波段高，拉回五日均線附近有撐。

倉佑（1568）表現最差，納入00733 ETF新增成分股，股價在高檔震盪區間，拉回10日均線，留意止穩點。

盤勢預測：

晶片生產大廠德州儀器昨發布第三季財報，營收年減14％，並預期第四季營收季減，另外谷歌母公司Alphabet第三季財報則顯示，雲端營收市場成長正在放緩，引發投資人擔憂，晶片股暴跌，恐慌指數VIX攀升，美股主要指數下跌。

聯電昨召開法說，表示第四季出貨量下滑5％，不過展望明年，預期產能利用率與晶圓出貨量將成長，英業達董事長也表示，AI伺服器及相關零組件需求很大，操作上聚焦具利多題材、技術面多方結構個股，可逢震盪承接。

投組表現：

中航（2612）表現最佳，傳產股近期較科技股抗跌，接下來若BCI指數漲多休息後能重回漲勢，那麼股價就有機會表態上攻。

萬潤（6187）表現最差，受費半與大盤走弱拖累，股價向下失守月線，基本面不差下，等大盤止穩就有機會轉強向上。

盤勢預測：

在25日台股先盛後衰終場漲勢收斂，雖5日線得而復失而且該線尚未翻揚，因此我提醒投資朋友技術面上，台股短底尚未成型，不宜過於躁進。果然今日在費半大跌4.13％拖累下，指數立馬大跌285點再創波段新低，即將面臨萬六保衛戰。

由於美國十年期公債殖利率短暫拉回後又重新接近5％，加上德儀、GOOGLE母公司字母控股財報不佳，以及美國升級版晶片禁令取消緩衝期等多重利空干擾下，拖累全球股市紛紛走弱，台股縱有內資和政府持續偏多也擋不住市場賣壓。

現階段操作難度高，操作上務必小心謹稙、嚴設停損停利，可留意有矽光子題材的光通訊、進入產業旺季的汽車零組件以及庫存調整告一段落的IC設計等族群，待大盤止穩再行分批布局。