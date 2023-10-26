群創第三季稅後淨損19億元

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群創（3481）公佈2023年第三季營運成果，合併營收為577億元，營業淨損為16億元，稅後淨損為19億元，基本每股損失為新0.21元。

2023年第三季整體出貨面積647萬平方公尺，較前一季減少6.7％，液晶面板售價為每平方公尺279元美金。2023年第三季營收以產品應用別區分，電視為37％、可攜式電腦為22％、車用產品為21％、手機及商用產品為13％、桌上型螢幕為7％；以產品尺寸別區分，10吋以下為15％、10到20吋為33％、20到30吋為15％、30到40吋為7％、40吋以上為30％；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比維持78％以及22％。

回顧2023年第三季，受惠客戶拉貨動能、各應用別面板價格續漲、以及成本精實效益，公司季對季營收成長4.7％、營業成本下降2.2％，第三季毛利率提升至7.2％、營業利益率接近損平。2023年上半年全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守，面板廠透過產能調控，維持供需平衡帶動價格上漲。

展望第四季，即將進入產業傳統淡季，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估面板價格持平或微幅修正。公司將根據市場動向及客戶需求持續動態產能調配及提高生產效率。另一方面，也將加速推展非顯示應用領域的產品開發，提升產品附加價值，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。