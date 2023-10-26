安置兒少特況兒童占比近6成！ 過動症最多

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目前在兒少安置服務中特殊兒比例近六成，其中以發展遲緩、注意力不足過動症的比例最高，影響孩子的認知發展和學習能力。芥菜種會推動「培育成長班」，透過遊戲學習引發興趣，加上正向賦能陪伴強調孩子的優點，幫助孩子找回自信與自我價值。

如患有過動症，無法控制情緒的小力（化名）組裝積木時經常坐不住，喜歡跑來跑去，有時還會亂丟東西，拆解其他孩子的積木作品，還會因不小心的碰觸而和同學扭打成一團，影響上課秩序。每次上完課後，社工和老師花很多時間輔導小力，在多次關懷中，了解到小力是以傷害他人和破壞別人作品來表達自己的憤怒，隨著積木課程，他願意開口和老師說出「我現在很生氣」的挫折感，慢慢在課程中與老師建立起相互信賴的關係。

芥菜種會照顧的弱勢兒少中，有許多這樣的孩子，他們帶著原生家庭的傷害來到機構，只會用傷害自己或他人的暴力行為來反應內心憤怒或受挫的感受。兒童職能治療師蘇昭華表示，遊戲治療不僅能大幅提高孩子的參與動機，更能提升治療品質與成效。遊戲治療是一種治療方式，透過遊戲或遊戲的元素幫助個體改善身體或心理相關問題。

用愛接住弱勢孩子，幫助他們建立自信，用遊戲和接納消弭學習距離，芥菜種會邀請大眾伸出雙手捧住孩子，一起支持「弱勢兒少青年知識與技能培育計畫」。