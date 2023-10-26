打造魔術大空間！新竹市竹蓮國小多功能活動中心啟用

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新竹市竹蓮國小舊活動中心自921大地震拆除後，校內無室內大型集會場所，市府向教育部申請補助，加上市府自籌款斥1億1663萬元，打造全新3層樓多功能活動中心，包含舞台、球場、多功能視聽會議室及知動教室等，26日正式啟用，盼提供師生更多元的空間。

竹蓮國小先前的活動中心在921大地震後，因耐震係數不足遭拆除，之後校內便無室內大型集會場所，為此，市府向教育部申請經費補助，並增加市府自籌款，共投入1億1663萬元打造全新3層樓多功能活動中心，包含舞台、球場、多功能視聽會議室及知動教室等。

26日舉行啟用儀式，市長高虹安表示，新的多功能活動中心突破以往室內活動中心封閉樣貌，中間場地可彈性做為各類球場及表演場地等，頂棚採用H型鋼及雙層金屬屋頂板質，以穿透設計，大量引入自然光，讓整體空間更加通風。

高虹安也說，除多功能活動中心外，市府持續爭取中央補助及市府自籌總經費達1.5億萬元，完成特教班教室搬遷及整修設施設備採購、校園廣播、音響設備安裝，以及辦理竹蓮段2613地號價購等。

同時，包括活動中心設施設備、冷氣空調設置、特教班知動教室及電信設備，以及的運動操場及周邊設施、校門廣場、校內空橋、景觀環境整建工程等也在規畫設計中。今年也獲營建署核定經費3693萬元補助改善通學步道，提供學童安心就學環境。

竹蓮國小校長劉向欣說，感謝市府與議會的大力支持與協助，讓歷時多年後全校師生與家長們殷殷期盼的新建活動中心終於落成，未來孩子可在大型室內空間體育活動、各種集會、藝術展演等，提供師生有多元的空間環境，讓孩子們有更豐富的學習課程。