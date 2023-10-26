《基金》主動式高股息基金報酬更香 台股跌深分批佈局

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【時報記者任珮云台北報導】10月以來以巴戰火持續延燒，美債殖利率再創高，加上美國擴大禁止向大陸出口AI晶片管制，台股AI族群賣壓湧現。雖然國際利空導致台股跌破所有均線，但台積電、聯電法說會財報優於預期，且今年資本支出維持不變，帶動台股跌幅收斂。法人表示，從110檔一般股票型基金與37檔一般型ETF基金績效來看，自今年以來(截自9/30)，平均報酬率各為39.79%與24.92%，顯見主動式台股基金表現略勝一籌，可以逢低布局國內股票型基金，或可採用定期定額策略，掌握市場走升投資契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢認為，過往台股第四季上漲機率高，統計台灣加權股價指數過去20年每季平均表現，第四季上漲機率達74%，平均報酬為3.03%，且隨10月傳統電子銷售旺季到來，AI伺服器進入交貨高峰，出貨將開始放量，後續行情將聚焦基本面。據經濟部預估，台灣11月外銷訂單轉正機會較大，而第四季仍有機會正成長，整體經濟呈現谷底回溫，有望為股市挹注動能，反而是長線布局時機。

以國泰台灣高股息基金而言，截至9月底的前五大主要投資標的包括廣達、台積電、聯詠、奇鋐、智邦，隨市況靈活佈局電子、金融、傳產，今年操作從防禦轉為進攻模式，現金從去年底的15%降至4%，電子股比重上升至7成以上，金融類股減至4%。