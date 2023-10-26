蛋雞關A4大小格子籠！ 動保團體疾呼：友善生產讓母雞自由

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台灣蛋雞飼養8成仍以格子籠方式飼養，母雞得承受痛苦囚禁以及長年因糞便堆疊產生的氨氣、粉塵等傷害，台灣動物社會研究會今(26)日帶著由上萬民眾簽署的「讓母雞自由、廢除格子籠」明信片製成的巨型看板，前往行政院遞交陳情書，呼籲政院制定明確廢除蛋雞格子籠飼的政策與期程。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，格子籠飼養的母雞被關在只有約A4大小的籠子，殘酷的飼養方式剝奪母雞天性需求，一輩子只能痛苦抑鬱產蛋，身心不健康的母雞難以克服劇烈氣候變化與疾病的威脅，也讓台灣陷入無限蛋荒、食安與人畜共通疫病散布的風險。

朱增宏說，自2012年開始就在呼籲蛋雞飼養應盡早轉型友善，然而農業部回應千篇一律，不願訂定畜禽友善生產政策目標，一再將轉型責任推給消費者，迴避政府應帶領產業逐步轉型、升級永續的承擔。

中興大學畜產學者陳志峰教授表示，目前蛋農轉型仍常遇到硬體升級等法規障礙，甚至不知道既有的友善飼養相關法規、補助，政府必須盡快有明確的政策宣示，並同步開展各項配套措施。

根據農業部於2021年的蛋雞場普查的結果，知道政府有友善飼養指南的禽場佔58.52％, 但是知道有低利貸款的只有39.56％，政府對於轉型友善飼養的補助，還可以再多加宣傳。

台南大學行政管理系教授吳宗憲表示，外國學者發現在落實動物福利政策時，為了消費者的配合可採取「市場導向」政策工具，包括驗證系統、標章系統、教育計畫、消費者補貼、政府示範採購等；另針對農民可採取「農民導向」的稅收減免或生產補貼措施。

吳宗憲強調，「政府導向」的政策包括培訓、立法以及最後的強制執行也是不可或缺的一環，改善蛋雞的不人道對待，政府是時候邁向立法階段了。