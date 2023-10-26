迎接亞洲郵輪市場重啟 港務公司前進亞太郵輪展行銷台灣

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亞太區郵輪展今年10月24日至10月26日於香港JW萬豪酒店盛大展開，今年主題為「共同重建郵輪市場」，台灣港務公司特別設置攤位參加展出，並登台介紹台灣港口資訊宣傳台灣郵輪港口，行銷台灣各港郵輪設施及港口城市觀光。

台灣郵輪市場已逐漸復甦，為早日讓郵輪重返往日盛況，甚至超越以往，吸引更多郵輪靠泊台灣，台灣港務公司參與今年10月24日至10月26日於香港JW萬豪酒店舉辦的亞太區郵輪展，並設置攤位參加展出，登台介紹台灣港口資訊宣傳台灣郵輪港口，行銷各港郵輪設施及港口城市觀光。

看好亞洲郵輪市場成長，本次亞太郵輪論壇有許多重要郵輪業者前往參加，包含皇家加勒比郵輪、地中海郵輪、挪威郵輪、歌詩達郵輪及名勝郵輪等，也不乏精緻高端郵輪如Ponant、Ritz Carlton Cruises、Scenic Cruises、Silversea Cruises、TUI Cruises、Viking 等郵輪品牌，顯示各大郵輪公司對亞洲市場的重視，亞洲郵輪發展重啟高峰指日可待。

今年亞太區郵輪展主題為「共同重建郵輪市場」，亞洲各國在去年底陸續解封，港務公司在2023年推出國際客船優惠措施，成功使許多郵輪品牌藉此回歸台灣市場，吸引郵輪靠泊台灣。港務公司延續郵輪市場熱度，持續推動2024年國際客輪優惠措施，也特別安排參訪香港啟德郵輪碼頭並拜會啟德碼頭總經理Jeff Bent、名勝世界郵輪Michael Goh總裁、Raymond Lim營運長以及永安旅行社等高階主管，依據不同郵輪業者需求及特性，精準行銷台灣港口並制定對應策略。

港務公司透過登台簡報、設攤主動行銷各郵輪港建設及城市觀光，持續推動國際客船優惠措施，廣受航商好評。後續將與各相關機關、縣市政府持續合作，期待引領台灣成為亞洲郵輪市場中的佼佼者。