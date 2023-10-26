《國際金融》對陸曝險拖累 渣打Q3獲利暴跌

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】渣打集團(Standard Chartered)周四表示，第三季稅前獲利減少約3分之1，表現遠較分析師的預期更為糟糕。渣打對中國房地產業和中國銀行業的曝險，已導致該行虧損近10億美元。

渣打主要業務在亞洲地區，今年第三季法定稅前獲利跌到6.33億美元，低於去年同期的9.96億美元，年減36%，也低於16位分析師預期的14.1億美元。

信貸減損費用較去年同期增加了6200萬美元，來到2.94億美元，主要是因為渣打牽涉到中國商用不動產市場的困境，出現呆帳，因此渣打計提了1.86億美元的支出費用。

渣打還從持有的中國渤海銀行的股票中，損失了7億美元。渣打說，這反映了渤海銀行獲利疲軟，以及經濟環境充滿挑戰。

該行對中國房地產市場的曝險總額為27億美元，較去年同期減少了2億美元。

儘管中國政府陸續祭出了一連串寬鬆措施，經濟依舊脆弱；業者債務償還明顯違約，以及缺乏政府支援，中國房地產市場的危機不斷加深。

中國本土銀行紛紛公布，獲利率遭到擠壓。而隨著市場信心惡化，外資銀行現在也開始受到更全面的打擊。

渣打說，仍有信心在今年底達到10%的有形股本回報率(ROTE)目標，並在2024年達到11%。但渣打也下調了今年一些其它的業績目標。