桃市行動沙龍車開進關懷據點 頭皮按摩長輩樂開懷

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桃園市有輛箱式貨車經改裝成為「行動沙龍車」，內部有洗髮椅、沖水台、儲水及加熱設施等，可提供銀髮族洗頭、剪髮、頭皮保健等服務，只要市內各社區關懷據點、里辦公室等提出申請即可。行動沙龍車日前開進臺北榮民總醫院桃園分院關懷據點長樂居，傳授頭皮衛教，並帶領長輩們做起頭皮健康操。

臺北榮民總醫院桃園分院長王智弘表示，這次醫院的關懷據點「長樂居」特別聯繫桃市府銀髮服務的行動沙龍車到據點內提供長輩服務，長輩們對這輛沙龍車充滿好奇，驚訝車裡竟然裝有舒適的半躺式洗髮椅、沖水台、儲水槽、加熱器等設備，紛紛直呼是麻雀雖小但五臟俱全，開啟了全新的體驗。

行動沙龍車這次除了提供洗頭、剪髮、頭皮保健等服務以外，同時也安排頭皮衛教，向長輩們講解如何保養及增進頭皮健康。志工們提醒長輩在洗頭時應避免使用過熱的水、吹頭髮時應與頭皮保持10公分以上的距離、以及要注意均衡飲食與營養，此外還要保持充足休息時間和良好睡眠品質，讓身心適度舒壓放鬆，養成運動習慣。 不僅有頭皮衛教，志工們另也教導長輩要如何正確按摩，以促進血液循環，活化頭皮強化毛囊，增進頭皮健康生長，現場更帶領長輩們一起做頭皮健康操。長輩們也覺得相當新鮮，開心地學起用手勢按摩穴位，有人更笑說「感覺這樣洗頭搭配按摩操，瞬間都年輕了10歲！」。 王智弘說，每次長樂居安排的活動及課程，都能讓長輩覺得更年輕、更有活力，因此也鼓勵長輩們多多參與活動，不但可以增進人際互動、吸收新知，對身體也好處多多，能促進認知功能活化腦部及延緩失智失能，他還說長樂居將持續支持與陪伴長輩們迎向健康銀髮生活。