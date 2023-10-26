處理人生大小事！ 中壢戶政所邀大學生體驗事務運作

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元智大學社會暨政策科學系師生今天參訪中壢戶政事務所，戶政所特別設計3款原創桌遊，「大戶翁學堂」、「見證發展大會考」及「歸檔神速手」，學生分組闖關，邊玩邊了解戶政業務及相關法令，戶政所涉及民眾一輩子的重要事務，也讓相關業務更貼近年輕族群。

體驗真人版大富翁的「大戶翁學堂」，學生站在超大型遊戲布上擲骰子，再隨機翻開機會或命運卡牌，由智囊團合作找出答案。「見證發展大會考」學生需正確排列歷代版本的門牌、戶口名簿及身分證。「歸檔神速手」考驗的是速度及文件辨識能力，戶所結合大學生最愛的桌遊，讓學習戶政知識不乏味。

民政局長劉思遠表示，戶政事務所是民眾的好厝邊，參與民眾出生、遷徙、結（離）婚到死亡等人生大小事。過去戶所舉辦的戶政小學堂廣受民眾好評，這次更將服務範圍擴大至大專院校，讓更多年輕世代認識戶政業務。目前13區戶所也持續辦理各項跨機關便民服務，包括N合一跨機關通報服務，首辦護照代送件及自動通關等一站式服務，免除民眾往返奔波之勞，歡迎多加利用。

元智大學社政系主任李俊豪提到，這次參訪的42位學生皆為大三生，目前正為求職或再升學做準備，而擔任公職也是該系學生未來就業的選擇之一，這次配合工作實習課程到中壢戶政事務所參訪，除了實地了解公部門的運作情形，闖關活動更帶給學生們有趣的體驗。