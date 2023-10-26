廣瑞田地產引領地產房仲業網路趨勢 提前布局TikTok打造知識平台

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許多人在買屋賣屋時，總是對複雜的房地產資訊感到徬徨，但房地產知識其實可以很簡單！在青埔深耕13年的廣瑞田地產，提前布局TikTok，讓房地產知識變得生動且前顯易懂，搭起與客戶、大眾溝通橋樑。

TikTok曾在美國市場app下載和安裝量躍居第一，並於全球總下載次數已突破20億次，在台灣，TikTok也有超過1000萬活躍用戶，其中以年輕人為主。TikTok不只創造許多走紅歌曲，更掀起短影音世代潮流，無論美食、歌曲舞蹈、3C知識都是熱門素材，而現在房地產業者也跟上短影音趨勢，為閱聽眾提供更多元的服務。

廣瑞田地產藉由一分鐘TikTok短影音，介紹地產行業的最新趨勢和相關買房租房知識分享，在主持人活潑口吻及好理解的呈現方式下，其中「千萬不要贈與房子給小孩」主題更創下單支影片破百萬瀏覽量，吸引近七百位民眾留言互動，創造熱門話題。

廣瑞田地產為大桃園仲介新品牌，擘劃「新品牌、新價值、產銷合一」的新模式，期望深耕服務每一位客戶，在此精神下，廣瑞田地產不斷創新服務方式，利用TikTok等社群媒體平台，提供房地產知識的普及與傳播，讓更多人能夠輕鬆學習買屋賣屋的技巧和注意事項，在生活中輕鬆掌握房地產知識。

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