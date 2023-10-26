《台北股市》野村姚郁如：台股兩大利多支持 回檔即買點

【時報記者任珮云台北報導】科技股財報與法說會牽動投資人神經，近期台股仍延續第三季震盪整理的走勢。惟從基本面來看，美國經濟具有韌性，企業庫存已陸續調整完畢，可望回歸正軌。展望2024年，台股具有兩大利多：美國停止升息與企業獲利可望呈雙位數成長，長期投資前景持續看好。因此，在投資信心尚未翻多前，若遇股市拉回修正，反而是低檔介入時機，建議優先布局長期成長趨勢明確的產業，科技股看好AI及伺服器、半導體、高速運算，傳產以綠能及機電為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，由於美國對於晶片的新禁令恐影響美科技大廠輝達的產品計畫，造成相關類股持續探底。但姚郁如指出，除了長期基本面有助於提供下檔支撐，台股還有兩大利多因素可望在2024年持續發酵。首先是美國停止升息，即使聯準會為了抑制通膨，高利率環境將持續較長的時間，但只要停止升息，就能給股市帶來正面激勵。觀察美股自1995年以來四度停止升息後表現，僅2000年5月那次是由於景氣下滑，美股出現下跌，其餘三次(1995年2月、2006年6月、2018年12月)，停止升息後美股均呈上漲走勢。由於美國基本面良好，陷入衰退機率低，停止升息後應可帶動美股走高。

第二個利多是企業獲利將恢復不錯的成長力道。目前市場預期2024年台股企業獲利可望達到雙位數以上的成長，與今年大幅減少截然不同，雖然以實際獲利數字來看，2024年還無法回到2022年的水準，但已相去不遠。且由於2022年低基期的緣故，2023年第四季的財報即可望回到正成長，屆時應能成為帶動股市的助力。

整體而言，雖然第四季台股受到不確定因素的影響而較為震盪，但2024年台股的表現審慎樂觀，因此逢低布局仍是現階段的最佳策略。產業方面，AI相關仍是長線最看好的趨勢之一，即使今年股價急漲後又回跌，但長期大幅成長潛力並不受影響。舉例來說，整體半導體產業的庫存仍在持續進行中，不過就營收YOY年成長率來看，由於基期的關係，今年第四季可望恢復正成長，且2024年可持續復甦態勢；其中營收佔比仍低的AI半導體，預期在2023~2027年的年複合成長率為31%。需求強勁的AI伺服器也是主導整體伺服器市場動能的主要來源，根據預估，2023年與2024年高階AI伺服器出貨的成長率分別高達403.8%與128.8%，優於一般AI伺服器的32.3%與49.3%。此外，受惠於AI的高度需求的族群亦包括散熱、高速運算、電源供應等。