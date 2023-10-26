菲律賓友人來台指定1美食！網：新台灣之光

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【中時新聞網 何立雯】台灣有許多著名的街頭美食，但一名網友分享，一位菲律賓朋友來台旅遊，第一個點名要吃的美食竟是「紫米飯糰」，讓他聽了很驚訝，也很好奇原因，對此朋友表示飯糰很方便又很便宜，吃一顆就能填飽肚子，台灣應該將這道料理推廣成必吃美食，引起網友討論。

一名網友今在PTT上分享，最近一位菲律賓朋友來台灣旅遊，他想帶對方去吃台灣美食，沒想到朋友竟指定要吃「台灣飯糰」，還說很多人推薦必吃的小籠包、餃子和牛肉麵等，每餐少說要花300元，好吃是好吃，但有時根本沒吃飽，而台灣飯糰一顆30到50元不等，還可以邊走邊吃，台灣應該推廣飯糰當必吃美食，CP值超高。

原PO表示，朋友還指定要吃「紫米」的飯糰，讓他覺得很內行，不過他還是很好奇飯糰現在是新台灣之光了嗎？畢竟單純以價格來看，小籠包和牛肉麵真的較貴，但珍珠奶茶也不遑多讓，一杯可能就是一顆飯糰的錢，說要追求CP值的朋友照樣爽喝，讓他忍不住懷疑，朋友點名吃飯糰只是個人偏好。

貼文引起網友討論，「最近看到某一本日本雜誌，最新一期有介紹台灣飯糰」、「看一些日韓來台旅遊的影片，有介紹飯糰」、「還以為是超商飯糰，結果居然是台式繃丸（台語飯糰諧音）」、「我每次回台灣都會買飯糰」、「便宜又能吃飽，真的應該多多推廣」、「相對便宜，又吃得飽，有的還可以選料」。