中油77周年 《77齊心 「樂」向永續》音樂會奏台灣樂章

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中油今年正值成立77周年，25日邀請「灣聲樂團」於衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉辦《77齊心 「樂」向永續》音樂會，在國家級音樂殿堂演出「台灣電視組曲」、「台灣電影組曲」，希望透過熟悉的樂曲，拉近大家心與心的距離。

中油表示，走過77年的風雨、成長與茁壯，感謝消費者支持。這場音樂會邀請由台灣優秀音樂家所組成的「灣聲樂團」演出，曲目涵蓋台灣不同時期的電視、電影主題曲，滿足現場不同年齡的影迷及電視迷，使得這場演出更具意義。

中油成立以來與高雄整體發展密切，音樂會在高雄市的衛武營國家藝術文化中心舉辦，希望藉由音樂的饗宴提升員工員眷、社區居民及合作夥伴身心靈健康及企業形象，也期許持續以創造ESG（環境永續、社會責任、公司治理）價值為追求目標，以無比的「樂」情為企業永續而努力。

中油指出， 台灣電視組曲包含了親情倫理的「母親、晶晶、星星知我心」，綜藝經典的「翠笛銀箏、群星頌、一道彩虹、小人物狂想曲」，愛情戲劇的「情旅、秋水長天、隨風而逝、凡人歌、情非得已」，歷史記憶的「風蕭蕭、長白山上、包青天、愛江山更愛美人、一代女皇」；電影組曲分為四個樂章，包括梁祝、歡顏、七匹狼、桂花巷、賽德克巴萊等電影配樂，這些跨越各世代的樂曲，透過古典音樂演奏的詮釋，讓大家更認識台灣的音樂作品和文化內涵。