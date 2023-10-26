KPMG辦2023半導體產業研討會 驅動半導體產業發展

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半導體與電子通訊是目前各國爭相發展的產業，也是推動全球經濟成長的重要引擎。近年來，AI應用蓬勃發展，除了全球晶片需求大幅上升，各產業領域也在思考如何應用創新AI於商業環境當中。KPMG安侯建業聯合會計師事務所26日舉辦「2023半導體產業研討會」，探討企業數據資安治理，同時兼顧環境責任，以邁向產業永續發展為目標前行。

根據《KPMG 2023全球CEO前瞻大調查》報告，7成CEO將生成式AI列為首要投資重點，並認為生成式AI將為產業帶來潛在機會，同時也存在資安隱患；此外，也有69％企業已將ESG融入業務中，將其成為創造價值的方式之一。KPMG安侯建業新竹所所長黃海寧表示，AI時代正一日千里地改變世界運作，企業AI與永續併進的雙軸轉型已然成為趨勢。

MIC資策會產業情報研究所產業顧問兼組長潘建光指出，隨著AI技術興起、應用多元發展，個人隱私安全、資訊透明度、AI模型準確度等，都成為各國政府高度關注的議題。此外，相關業者與AI服務或系統業者競合關係都將是關鍵，須視企業中長期策略並從中選擇合宜發展的方向。再者，需考量各國政府因應AI風險的監管制度，利用AI生命週期進行全面風險管理，進而促進負責任和有效治理的AI應用發展。

安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，產業永續發展已是全球性共同目標，ESG也越來越受到全球CEO的認可，已然是企業策略中不可或缺的一部分，並有助於企業在面臨地緣政治和經濟不確定性等挑戰之下，使其業務能夠具備韌性並實現營收成長。

展望ESG重要趨勢，林泉興提醒，企業應留意IFRS永續揭露準則（ISSB）的接軌與導入、碳權交易所啟動後的商機與影響、供應鏈人權議題（DEI）的監管力道攀升、TNFD自然相關財務資訊揭露架構的發布與實施，方能夠在新時代的綠色工業革命中、創造差異化的價值。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，立足於AI讓企業跳出本業的思維模式，才能協助企業找到新的競爭藍海、卓越拔尖。在組織進攻上，除了追逐時下市場熱潮，更該思考AI如何協助企業錨定新機會；此外，如何預防AI的反噬力量，不讓企業治理失控更為重要。

賴偉晏補充，發展AI時須注意蒐集、處理、利用不同階段中的潛在偏見與風險，避免來自真實世界、數據、演算法與人為的錯誤解讀和濫用將會是企業新挑戰。積極作法無他，只有透過架構完善數據基礎建設與AI 治理原則，才能領航企業邁向AI創新。

半導體產業擅長使用數據資料導入智慧製造，卻也讓病毒或駭客有攻擊的機會，

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞則提醒，新興技術的應用上存在許多隱憂，例如科技設備不完善、缺乏數據基礎、資安隱私漏洞、監管法規未明等。因此，企業透過數據優化管理、數位資訊安全防護，並兼顧社會環境責任，方能達到產業永續發展。