金管會喊台股沒破底1理由 AI遭血洗是利多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

血崩280點！金管會喊台股沒破底「1理由」AI慘遭血洗是利多

【旺得富理財網 黃順德】美股四大指數全數收黑，台股多頭也血流成河，今（26）日上演大跳水，終場下跌285.15點，加權指數收在16,073.74點；金管會主委黃天牧出席立法院財委會時表示，台股有殖利率優勢、基本面也佳，且指數還在16,000點之上，仍具投資吸引力。

台積電ADR重挫逾4％，權王台積電（2330）今日也下殺2.39％，影響指數超過百點，加上傳產、金融幾乎全倒，終場跌逾280點，失守16100關卡，創下6月以來新低，價跌量縮至2,365.857億元。

黃天牧表示，今日台股之所以大跌，主要是電子科技類占5成，與美國費半與那斯達克指數連動性高，惟台股基本佳，大盤指數還在萬六，並沒有破底，外資一段時間的進進出出，不用特別去在意。

萬寶投顧執行長王榮旭認為，大盤技術指標短線都已呈現超賣，技術反彈隨時有可能出現。此波AI股下跌與基本面沒有太大關係，包括台積電業績表現還是很強勁，加上其他AI指標股廣達（2382）、技嘉（2376）等並沒有太多中國大陸直接客戶，客戶都集中在北美為主；至於股價回跌，反而可以清洗籌碼，有助加速趕底。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。