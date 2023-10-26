《航運股》華航冬季班表出爐 火力全開東北亞

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【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)10月29日起啟動冬季班表服務，再增加全線班次密集度，每天至少6班往返東京，高雄往返新加坡、琉球接力復飛。

華航指出，東北亞地區是持續增班的重點，每周將提供近180班服務，桃園飛往東京成田的航班，將於10月29日起增加至每周24班，搭配松山飛往東京羽田每周14班服務、高雄-成田天天飛航，華航每周將提供多達45班、每天至少6班往返東京。9月中新開航的桃園-熊本航線，12月3日起增至每周4班，而桃園飛往福岡的航班也將於2024年1月2日起增加至每周16班，華航布局九州地區每周將達20班，飛航班次最為密集；四國地區的桃園-高松自明年1月2日起增為每周5班。

琉球也擴大部署，明年1月起恢復高雄-琉球航線每周3班服務，桃園-琉球航班也將自每周7班增為每周11班，即每日有兩班台灣往返琉球服務；而大阪航線的旅客也有更多航班選擇，明年2月2日起，高雄-大阪增班，由每周7班增加至每周10班服務，加上桃園-大阪每周21班，總計每周多達31班由台灣飛往大阪。

桃園-釜山自12月13日起由每周7班增加為每周9班，明年1月起再增至每日兩班飛航，加上桃園-首爾仁川、松山-首爾金浦、高雄-首爾仁川及高雄-首爾金浦航線，總計每周多達40班由台灣飛往韓國。

著眼於南部民眾的旅運需求，逐步擴增高雄航線服務，除了高雄飛往東京成田與大阪陸續增班、新開航金浦及復飛琉球外，高雄-香港自10月29日起將從每周7班增加至每周14班；12月9日起恢復高雄-新加坡每周3班服務，每周二、四、六飛航，航班午去晚回。

東南亞航線也看好印尼市場需求，10月29日起每周提供10班桃園往返雅加達；桃園-清邁航班也規畫12月11日起增為每周5班。

兩岸航線部分，華航集團將自明年1月3日起恢復松山-武漢航線，提供每周2班服務旅客，總計目前飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點每周62班，將持續依市場需求評估安排航點及航班。

大洋洲布局雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭等四航點，因應南半球進入夏日旺季，自今年12月12日至2024年1月28日期間，桃園飛往雪梨航班將增加，每周二、四、六、日飛航，總計每周將提供10-11班往返雪梨。

華航北美每周近40班往返北美，今年11月1日至明年1月25日期間，桃園-舊金山增班服務，每周最多將達8-9班直飛舊金山。