《國際產業》解決AI大瓶頸 這新創公司獲輝達、谷歌注資

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，輝達（Nvidia）和谷歌（Google）旗下創投基金參與了新創公司CentML的種子輪融資。

CentML所設計的軟體能協助開發人員從訓練人工智慧（AI）的專用處理器中挖掘出更多的運算能力，這有助於提升機器學習效率並節省成本，或能解決該新興領域的主要瓶頸。

CentML此輪籌得2,700萬美元資金，投資人包括輝達，以及多家創投公司，如谷歌旗下Gradient Ventures、Radical Ventures、Deloitte Ventures和Thomson Reuters Ventures。

這家總部位於多倫多的新創公司開發的產品，旨在解決AI技術開發時最大的瓶頸之一，即輝達等公司GPU晶片嚴重短缺。分析師預測，雖然價格飆漲，但直到2024年這類晶片的供應仍將吃緊。

這些大咖金主正在壓寶像CentML這樣的新興公司，以尋找可解決這些瓶頸的創新方法。CentML援引自己所做的研究指出，整個市場 GPU的平均利用率約為30%，而CentML開發的技術可以將系統速度提高為8倍，「這將對我們的客戶帶來深遠的影響」。

去年才創立的CentML計畫在矽谷開設辦公室以吸引人才。創辦人兼執行長Gennady Pekhimenko表示，公司的目標是未來12個月員工人數增加一倍。目前該公司員工約有30人。

全球在AI領域的投資正持續激增。根據PitchBook的數據，第三季全球新創公司籌資額年減31%，為730億美元。但全球AI公司籌資額較去年同期成長27%。