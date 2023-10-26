《國際產業》現代汽車上季賺飽飽 亡羊補牢回饋美車主

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】現代汽車於美國25日時宣布，將在全美5個地點設立汽車檢修站，主要的功能是幫助旗下部分容易遭到偷竊的車款增強防盜力。同時，這家韓國最大車商也傳出，上季獲利大增的好消息。

這家韓國最大車商26日表示，由於利潤高的休旅車款熱賣，加上韓元弱勢，7到9月淨利狂增1.5倍，來到3.2兆韓元，約23.6億美元，遠高於去年同期1.3兆韓元。同時在營收方面，也是年增8.7%至41兆韓元。

跟多數競爭對手一樣，現代汽車今年獲利也頗豐厚，是因為前兩三年新冠疫情期間，供應鏈斷鏈導致車用晶片不敷使用的問題已漸獲解決，加上市場需求強勁，供給吃緊之下，車價也跟著上漲。

但好景不常，現在全球正處於高利率以及經濟前景不明朗的環境中，車貸不僅愈墊愈高，消費者的需求也比較不佳。通用汽車日前表示，將放慢多款電動車推出的腳步，降低成本為主。同時，也要樽節電動車產品支出，確保獲利優先。

美國是現代汽車集團極為重要的一塊市場，為了洗刷自己生產的車輛容易遭到偷竊的不好名聲，現代這幾個強化防盜的行動汽車診療站，預定在10月28日至11月18日期間，在周末前後的兩三天，會出現在紐約市區、芝加哥以及紐約州的羅徹斯特（Rochester）等5個地方。

此外，現代汽車也表示，將在2023年底之前，在美國部分經銷站也會舉辦前述類似的活動。不過，現代並沒有公布更進一步的地點以及日期等細節。之前，部分竊賊利用在TikTok等社交平台流傳的影片，輕易就把現代與起亞汽車偷走，美國許多當地政府都將原因歸咎於，現代集團汽車的防盜系統不佳，甚至也揚言要告這家韓國車廠。

美國符合此次進站資格的車輛資料如下：2018至2022年Accent、2011至2022年Elantra、2013至2020年Elantra GT、2013至2014年Genesis Coupe、2018至2022年Kona、2020至2021年Palisade、2013至2022年Santa Fe、2013至2018年Santa Fe Sport、2019年Santa Fe XL、2011至2019年 Sonata、2011至2022 年Tucson、2012至2017年以及2019至2021年Veloster，還有2020至2021年Venue。