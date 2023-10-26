這檔ETF今年績效冠軍 規模躍升全球同類基金第一大

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統一FANG＋ETF（00757）為台股最熱門海外股票型ETF，今年績效居冠，且規模已躍居全球FANG原型ETF之冠。

00757僅有十檔成分股，採取菁英戰術，美股「華麗七巨頭」全數囊括，且這十大天王每季皆會再調整，再平衡有自動低買高賣的效果，使FANG＋指數長線潛力保持最佳戰力，讓00757今年以來狂飆超過7成、績效居冠。不僅如此，由於台灣投資人的資金加持，00757以新台幣116.6億元資產規模，超車三星NYSE FANG＋ ETF的折合新台幣102.7億元規模，躍居全球最大的FANG原型ETF。

近期美股科技股波動加劇，對於不想錯過科技巨頭成長機會卻又抓不準買點的投資人，法人建議，可以透過定期定額布建核心部位，搭配回檔分批加碼。回溯00757成立以來統計資料，任何時候進場，不用挑黃道吉日，持續定期定額一年以上，平均報酬率都有兩位數。

美股科技股短線重挫，投資人最關切何時可以進場？法人表示，只要運用定期定額，隨時都可以進場！根據00757成立以來4年歷史統計回溯，投資人任一月份開始定期定額，一年後的平均報酬率達18.5％，同時，定期定額抱愈久，累積複利財富的效果愈好，持有2年、3年、4年的平均報酬率分別為29.7％、26.01％、53.62％。

值得一提的是，00757除了今年以來績效高居所有ETF之冠，同期間報酬率及成立以來的年化報酬率，也都戰勝台股、美股大盤。以追蹤台灣50指數的0050與追蹤標普500指數的00646為例，00757近1年報酬率為68.71％，大幅勝出0050的29.73％、00646的22.49％。00757成立以來年化報酬率高達24.46％，也遠超越0050及00646約10％的水準。總結來說，00757短打長抱兩相宜，相當適合積極型投資人作為財富加速器。