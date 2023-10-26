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新竹縣3座特色公園 獲建築園冶獎

  • 中時即時 羅浚濱
芎林方口獅特色公園有方口獅造型的溜滑梯，讓親子來玩樂之餘，也能認識芎林的「客家獅」文化。（羅浚濱攝）
芎林方口獅特色公園有方口獅造型的溜滑梯，讓親子來玩樂之餘，也能認識芎林的「客家獅」文化。（羅浚濱攝）

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新竹縣政府打造22座特色公園目前已完成19座，其中竹北市興隆特色公園、芎林水霧特色公園及芎林公一方口獅特色公園，假日都吸引眾多親子前來遊憩，相關設施都很有特色，獲選「2023年建築園冶獎─公共建築景觀類」殊榮。

縣長楊文科表示，他積極推動打造22座特色公園，提供縣民優質多元的遊憩空間，很高興竹北興隆、芎林水霧及方口獅3座特色公園獲得建築園治獎，產發處已積極辦理各鄉鎮提報的特色公園，讓「好玩的公園就在我家！」 　 　縣府產發處副處長姜禮仙指出，興隆公園面積1.2公頃，是目前全縣面積最大的特色公園，以「森林」為題，設置學齡前遊戲區、森林攀爬網主題區、地景滑梯暨攀岩區及Push Bike車道等7大區，並設有全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網等10項遊具設施。

其中，目前新竹地區最長的200公尺Push Bike環狀車道，具有5種障礙增加挑戰難度，對騎學步車和自行車的小朋友非常有吸引力，連新竹市的親子都來遊玩，被公認為最夯的特色公園。

芎林水霧公園是新竹縣首批納入公民參與機制的特色公園，總設計師李吳博澄考量音樂大師鄧雨賢曾在芎林教學，利用文林古道、五座屋圳流水及知名的飛鳳山地景打造公園環境，園內設置水霧設施，視覺上讓人有迷霧森林的感受，又兼具調節遊戲場氣溫的功能。

芎林方口獅公園辦理地區說明會時，當地鄭家拳館、張家獅隊與育峰武術社等地方人士提供寶貴意見，設計團隊設計出結合方口獅造型的溜滑梯，設置木人樁體能區及展演迎賓廣場等設施，適合武術演出及遊玩，充分導入地方文化，讓親子來玩樂之餘，也能認識芎林的「客家獅」文化。

2023年建築園冶獎27日將在台北漢來大飯店舉辦頒獎典禮。

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