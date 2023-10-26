桃市復興區首家托嬰中心開幕 公托太搶手設這新規定

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桃園市復興區為原住民自治區，為提供原鄉部落完善的托育資源，桃園市政府在巴陵行政中心3樓，成立復興巴陵社區公共托育家園暨育兒資源站26日開幕，也是復興區第1間托嬰中心。另桃園市0至2歲公托名額長期供不應求遭詬病，社會局也在10月起實施新制，新開幕之公托每名幼兒最多只能申請2家。

復興巴陵社區公共托育家園暨育兒資源站是桃園市第43家公托家園，招收12名滿2個月至2歲嬰幼兒，提供日間托育服務、臨時托育及育兒指導等服務；也提供教玩具、圖書等資源供0至6歲幼兒及家長使用。另外，工作人員也提供至家中育兒指導、親職諮詢等外展服務。

市長張善政表示，巴陵社區公共托育家園暨育兒資源站，是為全台原住民自治區第1個托育機構，看到原住民小朋友很活潑，心裡有一個很強的感覺，要把復興區小朋友照顧得更好，不會因地處偏遠就疏於照顧，尤其復興區水蜜桃、甜柿等農產品都很棒，未來會加大力道建設照顧原住民。

社會局說，桃園市公設民營托嬰中心月費為9000元，原鄉地區5500元，家長若申請托育補助則為免月費，盼能擴大照顧原鄉孩童。巴陵社區公共家園即日起受理報名，登記至10月31日中午12時止，採桃園育兒資源網線上登記或現場預約報名，將在11月1日下午1點辦理抽籤，結果同日在社區公共家園臉書粉絲專頁公布。

社會局也說，0到2歲公托名額長期以來供不應求，針對今年10月後新開幕的公托，規定1名幼兒最多申請2家，現有的候補名單適用到2024年7月底，未來候補名單將於每年7月初辦理重新登記及抽籤，讓後段班也有機會入托。