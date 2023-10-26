前往主要內容
工商時報LOGO

故宮維權三管齊下 認商標名稱勿跟「山寨」混淆

  • 中時即時 李怡芸
「小紅書」上出現的「台北故宮文化館」與國立故宮博物院正式商標相似。（李怡芸翻攝）
「小紅書」上出現的「台北故宮文化館」與國立故宮博物院正式商標相似。（李怡芸翻攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年6月在廈門舉行的第15屆海峽論壇，有民間公司打著「中國台北故宮文化館」名義，對外宣稱取得授權並販售商品，26日故宮院長蕭宗煌在立院教委會業務報告，立委黃國書直指這是故宮歷來最大規模侵權，且經大陸官方默許。蕭宗煌表示已透過三管道進行維權。

除了海峽論壇時出現的「台北故宮精品館」，立委萬美玲也指出在「小紅書」App上也出現「台北故宮文化館」並對外宣傳招商，蕭宗煌指出，海峽論壇係故宮前福利委員會退休人員參與，刻意營造似故宮授權同意，他也澄清這些出現「台北故宮」字樣而非「國立故宮博物院」的商業活動均為「山寨」，未經故宮授權已屬侵權行為，目前已透過兩岸協商機制、智財局及兩岸民間法律顧問三個方向進行處理。

今年3月故宮才爆出有10萬筆高階圖檔外流，且在淘寶等平台廉價販售，「小紅書」上又出現「台北故宮文化館」不僅號稱「素材聯名，台北故宮IP授權」還宣傳要成立「58家實體中國台北故宮精品館」，使用的商標也類似正牌故宮，蕭宗煌表示此公司確實已在商標權上造成混淆問題，故宮也已同步進行三個面向上的處理，他也表示過去故宮也跨海提過很多侵權訴訟，多是委託兩岸律師或兩岸智財權協處機制，但至今案子雖是受理，往往到法院就被擱置。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

  3. 萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。