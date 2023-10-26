故宮維權三管齊下 認商標名稱勿跟「山寨」混淆

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今年6月在廈門舉行的第15屆海峽論壇，有民間公司打著「中國台北故宮文化館」名義，對外宣稱取得授權並販售商品，26日故宮院長蕭宗煌在立院教委會業務報告，立委黃國書直指這是故宮歷來最大規模侵權，且經大陸官方默許。蕭宗煌表示已透過三管道進行維權。

除了海峽論壇時出現的「台北故宮精品館」，立委萬美玲也指出在「小紅書」App上也出現「台北故宮文化館」並對外宣傳招商，蕭宗煌指出，海峽論壇係故宮前福利委員會退休人員參與，刻意營造似故宮授權同意，他也澄清這些出現「台北故宮」字樣而非「國立故宮博物院」的商業活動均為「山寨」，未經故宮授權已屬侵權行為，目前已透過兩岸協商機制、智財局及兩岸民間法律顧問三個方向進行處理。

今年3月故宮才爆出有10萬筆高階圖檔外流，且在淘寶等平台廉價販售，「小紅書」上又出現「台北故宮文化館」不僅號稱「素材聯名，台北故宮IP授權」還宣傳要成立「58家實體中國台北故宮精品館」，使用的商標也類似正牌故宮，蕭宗煌表示此公司確實已在商標權上造成混淆問題，故宮也已同步進行三個面向上的處理，他也表示過去故宮也跨海提過很多侵權訴訟，多是委託兩岸律師或兩岸智財權協處機制，但至今案子雖是受理，往往到法院就被擱置。