高雄國際食品展開展 東元餐飲集團展新品＋好康優惠

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高雄國際食品展自10月26日起至29日展出，東元餐飲集團旗下三大品牌摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、蜜可頌，以及東元電機連袂參展，三大餐飲品牌現場展示新品並聯合行銷，東元餐飲集團集結旗下各品牌同步推出線上聯合優惠券，消費者掃QRcode可獲多種好康優惠。

安心食品（摩斯漢堡）於2023年高雄食品展推出「烏金天婦羅珍珠堡」與「龍眼蜂蜜奶茶」，「烏金天婦羅珍珠堡」售價115元，以超人氣的海洋珍珠堡為基底，搭配高麗菜絲，淋上在地烏魚子研製的和風烏魚子醬，入口清爽令人難忘。以摩斯人氣商品經典奶茶為基底，融入在地食材研發創新的「龍眼蜂蜜奶茶」售價75元，加入高雄大樹地區養蜂場採收的龍眼蜜，氣味濃郁香甜、入口溫順，蜜香與奶香交織與茶香完美融合，讓大小朋友愛不釋手。「烏金天婦羅珍珠堡」、「龍眼蜂蜜奶茶」10月26日起於南台灣限定門市販售。

樂雅樂餐廳選用台灣優質的金目鱸魚推出「極鮮鱸魚干貝紙鍋」，肉質細緻、味道鮮美搭配鮮甜干貝，以紙鍋呈現方式讓食材保持天然的鮮美和營養，淋上和風高湯，讓每一口都充滿了濃郁的海洋滋味。「烏金奶油義大利麵」為樂雅樂餐廳選用台灣在地新鮮的烏魚子，烏魚因有豐富營養與經濟價值，素有「烏金」稱號，獨特的台灣鹹香風味，搭配義式滑順濃香奶油醬汁拌炒義大利麵，營造出異國的海洋風味，令人愛不釋手。蜜可頌輕食專賣推出「芋泥可頌」選用台灣優質芋頭，細緻的芋泥餡料搭配香脆酥鬆的可頌，溫潤宜人，每一口都能品味到芋頭的豐富層次與獨特風味。

展期凡於東元餐飲集團攤位消費滿額即贈好禮，憑消費發票累積滿500元，即贈摩斯漢堡MOS Order App「安心取溫馨送」大杯冰紅茶券乙張，累積滿1,000元即贈「安心取溫馨送」永續低碳植米薑燒珍珠堡乙份，現場使用已註冊會員摩斯卡消費，另享金點加碼2倍贈，現場可直接加入摩斯漢堡高雄店鋪LINE群組，隨時接收最新資訊。