桃竹苗分署鼓勵企業辦理在職訓練

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於25日舉辦「113年企業在職訓練計畫及就業服務資源推動說明會」，介紹各項在職訓練計畫申請程序及就業服務相關資源，希望將人才培育和就業資源整合一次完整性提供企業參考，協助企業更有效地運用政府資源，獲得現場逾百家企業熱烈支持及迴響。

位於桃園市龜山區的杏一醫療用品股份有限公司透過申請桃竹苗分署「企業人力資源提升計畫」，辦理相關門市經營、儲備店長及菁英幹部等培訓課程，成功協助公司內部465名青年在職員工提升專業能力，還實現經驗傳承和強化內部協作，值得一提的是，公司儲備店長培育數也大幅上升，擔任公司儲備專員的李小姐，現年24歲，畢業於師範大學教育心理與輔導學系，2年前初入職場選擇進入杏一醫療龜山區總公司擔任主辦;李小姐透過參加公司舉辦的「菁英幹部訓練、總公司幕僚晉等訓練及門市主管訓練」等在職培訓課程，不僅幫助她有效提升了職業技能和溝通能力，最終也獲得公司的認可，晉升為儲備專員，薪資更大幅提升。

桃竹苗分署長林淑媛表示，協助事業單位培育優質人才提升競爭力，是政府的重要任務，留住好的人才更是產業發展或企業轉型成功的重要關鍵因素，近年來，桃竹苗分署積極協助企業辦理在職訓練，截至今年9月底，已有逾600家企業共2萬多名在職勞工受惠，其中企業僱用人數在51人以上可以申請「企業人力資源提升計畫」，如曾獲經濟部「推動中堅企業躍升計畫」及勞動部「國家人才發獎」等獎項的事業單位最高可申請補助訓練費用200萬元；此外，企業僱用人數在50人以下，可申請「小型企業人力提升計畫」，並可獲全額訓練經費補助。

她更進一步指出，為強化青年在職場上的專業能力，使其擁有更優越的薪資競爭力，透過「企業人力資源提升計畫」鼓勵企業辦理外部訓練派訓29歲以下青年，勞動部將提高補助訓練費用比率到70%，桃竹苗分署目前已協助超過4,000名青年透過在職訓練的專業培訓，持續在工作領域上強化專業能力，使他們具備優異的薪資競爭條件，為青年爭好薪!也為企業培育新血。

113年度企業人力資源提升計畫、小型企業人力提升計畫等六大計畫將於今年12月開始受理申請，詳情可至補助企業辦理員工訓練計畫網站及桃竹苗企業人力資源服務網(https://pse.is/572748)查詢，亦可電洽03-485-5368分機1904-1911。另為積極協助青年就業，勞動部結合11個部會資源，推動「投資青年就業方案」第二期，並以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為五大策略目標，鼓勵青年朋友多運用相關資源。想知道更多投資青年就業方案內容，請至台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。