離岸風機在台續命20年關鍵 3.2國產化增葉片維修抗疫情、戰爭

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離岸風電區塊開發3.2政策下月將全數敲定，其中新增風機葉片運維及海纜兩項目，風機葉片在地運維增加至4分。據了解，目前葉片在台已有在地化生產能量，再增加葉片維修在地化，可確保未來離岸風電在台運轉20到30年內的維護不需要假手外國團隊，如未來發生戰爭、疫情等狀況，都可確保在台風機運轉發電無虞，為台灣能源提供增加韌性。

風電區塊開發3.2期預計明年初將投標，本次包括2028、2029兩年共3GW離岸風電併網量將釋出，引發在台開發商關注。除了過去在台的常勝軍沃旭、CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）、Corio、SRE（風睿能源）外，新進開發商包括西班牙伊比電力、韋能能源、台亞風能等也表態加入。

據了解，離岸風電相關業者協會本週已與產發署高層進行面對面座談，針對3.2政策如何修正產業關聯性（國產化）項目提出討論。本次規則新增項目受注目者包括風機葉片運維及海纜等，也受到業者關注。

目前產發署釋出方案，葉片全在地生產及運維可得18分，在地運維有4分基礎。海纜則佔14分。

對為何這兩項加入3.2國產化規範，據了解官員於座談時指出根據歐洲風能協會的報告，由於歐洲受疫情影響部分風場延遲開發，加上未來又將因應能源危機擴張離岸風電，因此到2028、2029年訂單可能供不應求，歐洲與亞洲會產生競爭關係，因此希望預先在台灣佈局，保存能量。

目前葉片已有在地化生產能量，但無論是否完全在台灣生產，未來安裝後都需要發電20到30年。而增加葉片維修在地化，就可確保未來離岸風電在30年的運轉期間內，維修不需要假手外國團隊。

如未來再度發生疫情導致外國人員無法來台，或者是戰爭等情況影響人員運輸，甚至是再度使歐洲團隊無法將量能分配到台灣，有在地維護的團隊，就能避免台灣的風機運轉受到影響，可以發電無虞，確保台灣供電的韌性。

官員則指出，3.2部分國產化已經下修分數，新納入的必做項目，都是考慮到台灣需要自主建立能量的項目。如果能夠在這階段開始執行，到2030年台灣就可以有足夠量能，確保未來就算受到國際情勢變化影響，台灣的風機也能夠順暢運轉。

參與會議的開發商則指出，產發署官員說明選擇納入項目的原則有數個，其中在地投資金額、產業韌性與全球需求、對台灣減碳數量的貢獻、是否未來會與歐洲競爭等，都是主要考量要素。

對開發商的訴求，與會開發商也透露提議將門檻由目前草案的70分下修到50分，總分則由100分多納入訴求項目如其他3.1自選項目，增加到約140分。但開發商也透露，產發署高層的態度是希望開發商能列清楚每個項目的必要性，一項一項詳細去談，要增到140分的機率不大，但應該可以爭取部分多數開發商都希望納入的項目。